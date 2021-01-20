Зарплату в 30 000 рублей и жилье будущим полицейским обещает МВД в Бердске

С 1 сентября 2020 года денежное довольствие стажеров по должностям в подразделении патрульно–постовой службы полиции составит 26 000 рублей, в подразделении участковых уполномоченных полиции – 30 000 рублей.

Приглашаем на службу в органы внутренних дел

Список вакансий в Отделе МВД России по городу Бердску на 16.01.2021 года

232-41-37

Должности, замещаемые сотрудниками ОВД.

Средний и старший начальствующий состав:

· оперуполномоченный отдела уголовного розыска

· старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

· участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

Рядовой и младший начальствующий состав:

· полицейский (водитель) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (кат. D водительского удостоверения)

· водитель-сотрудник группы тылового обеспечения

· полицейский (кинолог) взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

· полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

· помощник оперативного дежурного дежурной части

· полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых

· водитель-сотрудник 3 класса группы тылового обеспечения

Гражданские специалисты и обслуживающий персонал:

· дезинфектор изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых

· оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин группы информационного обеспечения штаба

С 1 сентября 2020 года денежное довольствие стажеров по должностям в подразделении патрульно–постовой службы полиции составит 26 000 рублей, в подразделении участковых уполномоченных полиции – 30 000 рублей.

Источник: ОВД по Бердску