Зарплату в 30 000 рублей и жилье будущим полицейским обещает МВД в Бердске

Список вакансий в Отделе МВД России по городу Бердску на 16.01.2021 года
232-41-37
Должности, замещаемые сотрудниками ОВД.
Средний и старший начальствующий состав:
· оперуполномоченный отдела уголовного розыска
· старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
· участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
Рядовой и младший начальствующий состав:
· полицейский (водитель) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (кат. D водительского удостоверения)
· водитель-сотрудник группы тылового обеспечения
· полицейский (кинолог) взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ
· полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ
· помощник оперативного дежурного дежурной части
· полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
· водитель-сотрудник 3 класса группы тылового обеспечения
Гражданские специалисты и обслуживающий персонал:
· дезинфектор изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
· оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин группы информационного обеспечения штаба
С 1 сентября 2020 года денежное довольствие стажеров по должностям в подразделении патрульно–постовой службы полиции составит 26 000 рублей, в подразделении участковых уполномоченных полиции – 30 000 рублей.
Источник: ОВД по Бердску