Поймал закладчика и взял от его имени кредит на полмиллиона рублей полицейский

Имея на руках паспортные данные, полицейский зашёл в его аккаунт в мобильном банке и получил через него кредит в 558 тысяч рублей. А затем увёл их на другие счета.

Почему большой и прижимистый «Сбербанк» выдал безработному гражданину такую сумму, остаётся неизвестным

В Иркутской области нашли не в меру находчивого полицейского. Он поймал закладчика, и взял от его имени кредит на полмиллиона рублей.

Летом 2019 года безработный кладмен из Братска попался полицейским с наркотиками. При обыске у него изъяли телефон, а к концу декабря того же года старший лейтенант Бойцов смекнул, как обернуть этот вещдок себе на пользу.

Имея на руках паспортные данные, полицейский зашёл в его аккаунт в мобильном банке и получил через него кредит в 558 тысяч рублей. А затем увёл их на другие счета.

Почему большой и прижимистый «Сбербанк» выдал безработному гражданину такую сумму, остаётся неизвестным. Зато известно, что старшего лейтенанта Бойцова вычислила служба безопасности МВД, и в январе этого года СК завёл на него дело о мошенничестве. За махинации с телефоном ему грозит до шести лет.

Лучше задержать, чем у кого-то занимать.

Источник: t.me/bazabazon