Назначил «орнитологическую» экспертизу свалки около аэропорта Толмачёво суд

Места скопления мусора всегда привлекают птиц

Прокурор требует ликвидации полигона ТБО, поскольку большое скопление птиц создает угрозу безопасности полетам. Птиц привлекает большое количество пищевых и бытовых отходов, поскольку «их обработка, утилизация и захоронение не производятся».

«По делу о ликвидации мусорного полигона вблизи аэропорта Толмачево назначено проведение экспертизы. Орнитологической. Подобного исследования новосибирские суды еще не назначали», — говорит представитель Управления судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

«На момент проверки в пределах указанного объекта находилось не менее 200 особей птиц, создающих угрозу безопасности воздушного движения», — сообщает транспортная прокуратура. Источник:

После получения результатов экспертизы рассмотрения искового заявления продолжится.