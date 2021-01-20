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Назначил «орнитологическую» экспертизу свалки около аэропорта Толмачёво суд

14:45 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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После получения результатов экспертизы рассмотрения искового заявления продолжится.

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Места скопления мусора всегда привлекают птиц

Прокурор требует ликвидации полигона ТБО, поскольку большое скопление птиц создает угрозу безопасности полетам. Птиц привлекает большое количество пищевых и бытовых отходов, поскольку «их обработка, утилизация и захоронение не производятся».

«По делу о ликвидации мусорного полигона вблизи аэропорта Толмачево назначено проведение экспертизы. Орнитологической. Подобного исследования новосибирские суды еще не назначали», — говорит представитель Управления судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

«На момент проверки в пределах указанного объекта находилось не менее 200 особей птиц, создающих угрозу безопасности воздушного движения», — сообщает транспортная прокуратура. Источник:

После получения результатов экспертизы рассмотрения искового заявления продолжится.

мусор орнитоллогическая экспертиза птицы свалка
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