Почему электрогрелка убила пару пенсионеров, ответили в ОНД Бердска

В рубрику "Сообщи свои новости" написал ОНД Бердска:

Защити своих близких! С каждым годом статистика пожаров с гибелью людей не радует. При этом наибольшее количество пожаров и жертв огня наблюдается в жилом секторе. На территории города Бердска в 2021 году произошла трагедия: 15.01.2021г. в 04 часа 40 минут произошел пожар в квартире многоквартирного дома по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 114. В результате пожара огнем повреждена отделка стен, потолка, домашние вещи, мебель, бытовая техника на площади 48 кв.м. На пожаре погибли 2 человека: мужчина 1941 г.р. и женщина 1948 г.р.

Существуют категории граждан, которые проживают в домах и квартирах одни, без детей, родственников. В жилых помещениях, в которых проживают престарелые люди, находящиеся одни, без присмотра близких, необходимо предусмотреть возможность установки автономных дымовых пожарных извещателей. В случае возникновения пожара, либо задымления в помещении, сигнал срабатывания автономного дымового пожарного извещателя услышат не только проживающие в жилых помещениях люди, но и соседи, тем самым они могут спасти чью-то жизнь.

Существует несколько типов АДПИ: - простые АДПИ без вывода сигнала о срабатывании; - АДПИ с GSM модулем (в таких АДПИ предусмотрена установка сим-карты, в случае срабатывания АДПИ сигнал о срабатывании передается в ЕДДС и на номер мобильного телефона). Автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ) - это пожарный извещатель, реагирующий на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения (пиролиза) веществ и материалов и, возможно, других факторов пожара, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем. Автономные дымовые пожарные извещатели при применении их в квартирах и общежитиях следует устанавливать по одному в каждом помещении (за исключением санузлов и ванных комнат), как правило, устанавливаются на горизонтальных поверхностях потолка. В то же время АДПИ требуют к себе определенного внимания. Минимум раз в год требуется менять батарейки. И периодически как минимум раз в полгода снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.

Для обеспечения собственной безопасности, а также обеспечения безопасности детей, своих родных и близких, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску настоятельно рекомендует жителям города установить в жилых помещениях автономный пожарный извещатель. Особое внимание обратить на места проживания престарелых граждан, проживающих одни, без присмотра близких. Важно, что сработка извещателя на дым происходит на начальной стадии пожара, когда потушить огонь можно подручными средствами, тем самым можно предотвратить наступление «печальных последствий». Защитите себя и своих близких.