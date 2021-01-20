Потерялась в горах и замерзла насмерть тревел-блогерша Никки Доннелли

Тревел-блогерша потерялась в горах и замерзла насмерть

В Канаде во время похода в горы погибла 21-летняя тревел-блогерша Никки Доннелли, об этом сообщает CTV News.

Инцидент произошел в конце прошлой недели в парке Сайпресс в провинции Британская Колумбия на западе страны. Девушка отправилась в горы в одиночку, потерялась и не смогла вернуться обратно.

Доннелли обнаружили у крутого склона, девушку доставили на спасательную базу, где врачи констатировали ее смерть.



По данным местных властей, блогерша, заблудившись, позвонила своему молодому человеку, после чего связь с ней была потеряна. При этом представитель спасательных служб отметил, что Доннелли можно было найти раньше, если бы она позвонила в службу спасения, а не своему бойфренду.Как рассказала подруга блогерши Дана Морван, Доннелли очень любила путешествовать в одиночку.