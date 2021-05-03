Беременная жена миллионера Елена Перминова из Бердска показала округлившийся животик на фото

Беременная четвертым ребенком Елена Перминова из Бердска показала поклонникам свой округлившийся животик. 34-летняя возлюбленная миллиардера Александра Лебедева выложила фото в белоснежном халате и рассказала подписчикам, что находится уже на 35 неделе беременности.
- Наслаждаюсь каждой минутой! Ровно 35 недель, - подписала фото мама 4 детей.
Подписчики звездной мамы отметили, что беременность ей очень идет.
- Лена, вы прекрасны. Одна из тех, чьи фото хочется увеличивать и с удовольствием рассматривать красоту.
- Вроде только недавно объявили о беременности, а уже скоро рожать! Время летит.
- Такая красивая и нежная.
- Вы невероятная девушка.
- Еще больше расцвели во время беременности.
- Какой большой и симпатичный животик!
Напомним, Перминова и ее мужчина миллиардер Александр Лебедев уже воспитывают троих детей: двух сыновей — Егора и Никиту — и дочь Арину. В январе 2020 года 61-летний предприниматель сделал Перминовой предложение спустя 15 лет отношений.
О четвертой беременности Перминовой стало известно в декабре 2020-го. Позднее Елена сообщила, что на свет появится мальчик.