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Скончался 47-летний пассажир в самолете до Новосибирска. Вылет задержали

18:34 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Инцидент произошел 20 января в аэропорту Южно-Сахалинска. Пассажиры погрузились на борт самолета, но в этот момент мужчине стало плохо.

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Сердечный приступ убил пассажира рейса из Сахалина в Новосибирск

Самолет до Новосибирска задержали в Южно-Сахалинске из-за смерти пассажира на борту. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ.

Инцидент произошел 20 января в аэропорту Южно-Сахалинска. Пассажиры погрузились на борт самолета, но в этот момент 47-летнему пассажиру стало плохо. Он скончался на месте. Среди версий трагедии также называется обострение хронического заболевания, или же сердечный приступ.

После обнаружения трупа экипаж самолета сообщил о случившемся в полицию, вылет борта пришлось задержать. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, передает РЕН ТВ.

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Гость, 20 января 2021 18:55
Самолёт от меркель из германии уже вылетел?

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