В СИЗО, где скончался Тесак, выявила нарушения прокуратура: Его нельзя было держать в одиночке

По словам адвоката, в документах националиста было написано, что он склонен к экстремистским действиям и суициду, поэтому его нельзя помещать в одиночные камеры и необходимо проверять каждые три часа.

Максим Марцинкевич

Адвокат Алексей Михальчик сообщил РЕН ТВ, что прокуратура заявила о выявлении нарушений в работе СИЗО Челябинска, где погиб националист Максим Марцинкевич.

"Челябинская областная прокуратура представила такой ответ, в котором содержится информация о том, что в связи с обнаружением тела Максима Марцинкевича в следственном изоляторе была проведена проверка. Прокуратура - надзирающий орган, в том числе за условиями соблюдения действующего законодательства в местах лишения свободы и следственных изоляторах. Соответственно, в рамках этих полномочий прокуратура провела проверку в связи с этими событиями и выявила в действиях ряда сотрудников некие нарушения действующего законодательства", - заявил Михальчик.

По словам адвоката, в документах националиста было написано, что он склонен к экстремистским действиям и суициду, поэтому его нельзя помещать в одиночные камеры и необходимо проверять каждые три часа.

"В этом случае этого сделано не было. Уже по данному факту, видимо, было принято решение о привлечении к ответственности. Возможны и другие какие-то нарушения. По результатам этого ответа мы направим запрос в прокуратуру Челябинской области с просьбой предоставить более конкретную информацию, а именно какие нарушения закона были установлены и кто конкретно из должностных лиц был привлечен к ответственности и к какой конкретно ответственности", - сказал Михальчик.

Тело Максима Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября 2020 года в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. По данным СК, смерть не носит криминального характера.