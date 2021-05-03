Обучают и трудоустраивают трактористов на Новосибирской птицефабрике
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Обучают и трудоустраивают трактористов на Новосибирской птицефабрике

11:00:115/3/2021
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Приглашаем: ветеринара, птицевода, фельдшера, учетчика и другие.



ПРОЗВОДИМ ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТРАКТОРИСТ с дальнейшим трудоустройством!!!


Новосибирская птицефабрика


ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:


-Автомойщика


-Бухгалтера


-Ведущий инженер АСУ


-Водителей (категории С, D)


-Ветеринарного врача


-Дворника


-Инженера- наладчика


-Инженера-программиста 1С


-Комплектовщика


-Мастера КИПиА котельной


-Мастера колбасного цеха


-Мастера цеха переработки


-Механика по автомобилям


-Механик по обслуживанию вентиляционных установок


-Моториста АТЦ


-Вакцинатора


-Оператора птицефабрик и механизированных ферм


-Подсобного рабочего логистического центра


-Прессовщика-формовщика


-Продавца( Линево, ст. Евсино)


-Прораба


-Птицевода.


-Рабочих на производство


-Санитара ветеринарного


-Слесаря КИПиА


-Слесаря-ремонтника


-Слесаря-сантехника


-Старшего менеджера отдела фирменной торговли


-Тракториста


-Уборщика производственных и служебных помещений


-Учетчика


-Фаршесоставителя


-Фельдшера


-Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования


-Электрослесаря


ПРОЗВОДИМ ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТРАКТОРИСТ с дальнейшим трудоустройством!!!


Служебный транспорт,спецодежда, з/п 2 раза в месяц!



Материалы предоставлены пресс-службой Новосибирской птицефабрики


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вакансияработапртицефабрика
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