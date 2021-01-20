Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида. Есть разрушения. Смотрите видео

На первых кадрах с места происшествия видно, что обломки разлетелись по улице. Одно из зданий частично разрушено, его заволокло дымом и облаком пыли.

Одно из зданий частично разрушено

В испанской столице около ворот Толедо прогремел 20 января мощный взрыв. Причины случившегося выясняются, передаёт El Pais.

На первых кадрах с места происшествия видно, что обломки разлетелись по улице. Одно из зданий частично разрушено, его заволокло дымом и облаком пыли.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Пользователи соцсетей пишут, что взрывная волна ощущалась в соседних районах Мадрида.

По разным данным, которые приводят местные средства массовой информации, взрыв произошел в отеле или доме престарелых. Официальной информации пока нет.

Предварительная причина взрыва в центре Мадрида - утечка газа, пишут местные издания.

