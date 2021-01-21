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Магическая дата 02.02.2021: что обязательно сделать в этот мощный энергетикой день для исполнения всех желаний, рассказала нумеролог Юля Нахтигаль

14:35 21.01.2021, Алина Бурова Фото: Юлии Нахтигаль
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В этот день необходимо молиться о самом заветном. Дата представляет собой отличный шанс для исполнения просьб женщин, которые желают забеременеть и выйти замуж.

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Нумеролог обозначила, что 02.02.2021 представляет собой мощный энергетический день

В современном обществе одни люди склонны преувеличивать значение дат, другие преуменьшать. Мужчинам и женщинам в магические даты открываются невероятные возможности воплощения мечты в реальность. Ближайшая магическая дата - 02.02.2021. О мощном влиянии 2 февраля, рассказала нумеролог, таролог и хиромант Юля Нахтигаль.

Что за дата 02.02.2021

- Число 2 в нумерологии несет вибрацию «умиротворения». В таро 2-й аркан - Верховная Жрица (Папесса). Карта Верховной Жрицы - это карта женщины которая соответствует богине Гекате, в греческой мифологии. Она посылает людям ночные видения и прорицания, она покровительница чародейства и магии. Геката была луной, а потому - женской богиней. И именно женщины молились ей, когда возникала необходимость в ее защите и покровительстве. Поэтому дата 02.02.2021 считается магической,- сообщила Юля Нахтигаль.

Влияние магической даты на судьбу человека

- Малыши, которые родятся 02.02.2021, будут очень яркими и запоминающимися личностями в будущем. В такую дату родятся много психологов, докторов и тех людей, которые бы хотели посвятить себя людям. Для обычных людей 02.02.2021 может стать датой, когда все плохое разрешится. Все невиновные будут оправданы, а виновные наоборот понесут наказание,- указала Юля.

Что не рекомендуется делать 02.02.2021

• узнавать свое будущее;
• делать всякие чистки и солевые ванны;
• заниматься спортом.

Чем рекомендуется заниматься 02.02.2021

• видеться с друзьями и близкими;

• жертвовать деньги на благотворительность;
• ходить в церковь, мечеть и молиться;
• также необходимо в этот день просить Бога о самом заветном.

Также таролог Юля Нахтигаль заявила, что день 2 февраля 2021 года представляет собой отличный шанс для исполнения просьб тех женщин, которые желают забеременеть и выйти замуж.

- Второе февраля - мощный энергетический день, так как он находится под влиянием Верховной Жрицы. Этот день особенно касается женщин. Если вы не можете забеременеть, то попросив Бога об этом ваше желание обязательно будет услышано. Или если вы не можете долго выйти замуж, то можете тоже попросить Бога о даровании встречи с вашим суженым. И тогда все сбудется. Верьте в это,- отметила Юля Нахтигаль.

Верить в магические свойства даты или нет - дело ваше. Но, как говорится, во что веришь, то и будет.

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