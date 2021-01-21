Магнитные бури сегодня: В конце января 2021 планету накроет новый метеоудар

За несколько дней до приближающихся геомагнитных колебаний Земли следует изменить ежедневное меню, уменьшив употребление продукты животного происхождения.

Решать сложные задачи и требовать полной отдачи мозга не стоит

Магнитная буря во второй половине января 2021 года не станет причиной плохого самочувствия у людей. Они будут маломощными, а значит их последствия мало кто ощутит. Повышение солнечной активности — повод заняться профилактикой, чтобы никак не реагировать на катаклизмы.

Даты магнитных бурь во второй половине января 2021 года

Январь станет периодом передышки для метеозависимых людей, поскольку неблагоприятных дней почти не будет. В конце месяца планету накроет метеоудар.

Произойдет это событие 21 числа. Но для людей он пройдет незамеченным, из-за слабой мощности.

Для тех, кто знает, что он подвержен влиянию природных явлений, нужно пересмотреть свой образ жизни еще в преддверии магнитных бурь.

За несколько дней до приближающихся геомагнитных колебаний Земли следует изменить ежедневное меню, уменьшив употребление продукты животного происхождения.

Что поможет легче пережить магнитные бури

Врачи рекомендуют сократить любые виды нагрузок, как физические так и эмоциональные.

Чаще бывать на свежем воздухе, больше гулять и стараться не находиться в закрытых помещениях.

В метро и на борту самолета симптомы метеозависимости усиливаются. Потому лучше отказаться от дальней поездки, а на работу добираться наземным транспортом.

Самое время избавиться от вредных привычек:

бросить курить;

перестать есть полуфабрикаты, жирное, жареное, копченое, соленое и слишком пряное;

уменьшить количество кофеина, а при возможности перейти на травяной чай;

вместо бокала вина, перед сном выпивать ромашковый чай или теплое молоко с медом.

Меньше есть и больше пить — простое и действенное правило.

Зима, потому напитки желательно употреблять теплые, а не холодные. Избегать переохлаждения.

Иммунитет ослаблен, а значит подхватить простуду или вирусное заболевание очень легко.

Правила поведения в дни магнитных бурь

Нужно одеваться очень тепло, чтобы холод не стал причиной спазмов сосудов.

Снять головную боль поможет Аспирин. Одной таблетки в день достаточно, чтобы легче перенести катаклизмы.

Не стоит злоупотреблять сладким. Простые углеводы — это не тот источник энергии, который избавит от сонливости и упадка сил в такие дни.

Правильнее заменить торты и печенье фруктами и овощами. На завтрак есть кашу с сухофруктами, а перекусывать на протяжении дня орехами.

Так энергия будет высвобождаться медленно, а значит трудоспособность повыситься.

Не стоит садиться за руль автомобиля. Координация движения и скорость реакции плохая, потому риск попасть в ДТП очень высокий.

Решать сложные задачи и требовать полной отдачи мозга не стоит. Проще отложить отчет и деловые переговоры до более благоприятного периода.

Источник: rsute.ru