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Как использование веб-камеры вредит экологии: исследование ученых

08:15 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ученые провели эксперимент со связью через приложение Zoom.

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Ученые доказали, что использование веб-камеры вредит экологии

Час видеоконференции со включенной камерой равносилен по выбросу углекислого газа сжиганию полулитра бензина.
Сотрудники Университета Пердью, Йельского университета и Массачусетского технологического университета доказали, что использование веб-камеры может нанести серьезный вред экологии, пишет "Мойка78".

Ученые провели эксперимент со связью через приложение Zoom. Выяснилось, что за час видеоконференции со включенной камерой в атмосферу выбрасываются до одного килограмма углекислого газа. Это равносильно сжиганию полулитра бензина.

Кроме того, за час видеоконференции используется от двух до 12 литров воды.

Авторы эксперимента посоветовали участникам видеоконференций не включать все камеры сразу, если в этом нет необходимости.

"Часто во время таких встреч, когда выступает лишь один человек, или учитель что-то объясняет классу, включены все камеры. В этом нет необходимости", – пояснили специалисты.

веб-камера экология
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