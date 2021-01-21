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Международный день аспиранта отмечается 21 января: История важной даты и традиции

05:00 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Аспирантура фактически была учреждена этими документами, хотя первый шаг на пути её организации был сделан Наркомпросом ещё в 1923 году.

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Аспирантура становится первым шагом на пути становления человека как будущего учёного

21 января в России отмечается День аспиранта. Так как его празднуют и в ряде зарубежных стран, где система высшего образования была построена на принципах, заложенных в СССР, то данный праздник приобрёл международный статус.

Дата празднования Международного дня аспиранта связана с выходом в свет документов Совнаркома РСФСР, регламентирующих систему подготовки научных работников. Назывались эти документы «Положения о научных работниках вузов» и «Инструкции о порядке подготовки научных работников при НИИ и ВУЗах по прикладным, точным и естественным наукам». Оба документа увидели свет 21 января 1925 года.

Понятно, что со временем они подвергались пересмотру, корректировкам и дополнениям, однако, именно они определили основы системы подготовки научных работников в СССР.

Аспирантура фактически была учреждена этими документами, хотя первый шаг на пути её организации был сделан Наркомпросом ещё в 1923 году. Тогда своим Положением Народный комиссариат просвещения регламентировал возможность для отдельных студентов продолжения работы в институтах для подготовки их к дальнейшей научной и преподавательской деятельности в ВУЗах.

Эта дата – 21 января 1925 года – и была взята за основу при выборе даты празднования Дня аспиранта.

Аспирантура становится первым шагом на пути становления человека как будущего учёного. Это – первая ступень научной карьеры, которая закладывает основы научных знаний, формирует специфику мышления будущего учёного и характер будущей научной деятельности.

Отмечать праздник начали не так давно, в 2008 году, и пока он носит неофициальный характер, но в научной среде получает всё большее распространение, набирая популярность, как среди аспирантов, так и среди преподавателей ВУЗов и НИИ.

Традиционно праздник отмечают в научной среде, приурочивая к нему кроме праздничных мероприятий ещё и научные семинары, конференции, выставки. Нередко в рамках празднования проходят награждения учёных и научных сотрудников за заслуги. Стараются не обделить вниманием новый праздник и средства массовой информации, особенно печатные издания ВУЗов.

Интересным является и то совпадение, что праздник проходит фактически в преддверии Дня студента, отмечаемого 25 января. Ведь аспирант по сути – это недавний студент.

Источник: calend.ru

21 января 2021 история Международный день аспиранта праздник
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