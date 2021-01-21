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Материнский капитал в 2021 году: самая полная информация от ПФР

11:50 21.01.2021 Фото: Pixabay
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Срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал после рождения или усыновления ребенка не ограничен.

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Материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических лиц

Право на материнский (семейный) капитал возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан РФ, независимо от места их жительства:

  • женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;
  • женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 г., если ранее они не воспользовались правом на материнский капитал;
  • мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, которые ранее не воспользовались правом на материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;
  • женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;
  • мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

Программа материнского капитала действует до конца 2026 года.


Размер материнского (семейного) капитала:

Год Руб.
2021 639 431 руб. 83 коп
(за второго ребенка)
 483 881 руб. 83 коп
(за первого ребенка)
2020 616 617
(за второго ребенка)
466 617
(за первого ребенка)
2015-2019 453 026
2014 429 408
2013 408 960
2012 387 640
2011 365 698
2010 343 378
2009 312 162
2008 276 250
2007 250 000

Новое! Проактивное оформление сертификата на материнский капитал

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг. Семья может распоряжаться материнским капиталом, получив сертификат в электронной форме в беззаявительном порядке.

Полезные факты:

  • материнский капитал индексируется государством, изменение его размера не влечет замену сертификата;
  • срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал после рождения или усыновления ребенка не ограничен;
  • материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических лиц;
  • действие сертификата прекращается в случае смерти владельца, лишения его родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на получение материнского капитала, совершения им в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на материнский капитал, или в связи с использованием средств материнского (семейного) капитала в полном объеме;
  • средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств;
  • размер материнского (семейного) капитала устанавливается в сумме 483 881 руб. 83 коп при формировании сертификата в проактивном (беззаявительном) режиме, если в информационных ресурсах ПФР отсутствуют сведения о предшествующих детях. Размер материнского (семейного) капитала может быть уточнен  и установлен в сумме 639 431 руб. 83 коп при представлении  документов, подтверждающих рождение (усыновление) всех детей.

Периоды отпуска по уходу за детьми (до 1,5 лет на каждого ребенка) засчитываются в стаж, и за каждого ребенка начисляются:

— 1,8 пенсионного коэффициента за год отпуска – за первого ребенка,

— 3,6 пенсионного коэффициента за год отпуска – за второго ребенка,

— 5,4 пенсионного коэффициента за год отпуска – за третьего и четвертого ребенка.

Источник: ПФР

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