Самая короткая ночь 2021: Приметы летнего солнцестояния

Многие народные приметы - это своеобразные предсказания погоды, что не удивительно, ведь от погоды зависел урожай, а от урожая - сама жизнь. Немало подобных примет связано и с днем летнего солнцестояния.

Например, плохая погода в самый продолжительный день в году предрекает неурожай. Причем, как утверждали наши предки, ничего хорошего ждать от лета не стоит, даже если солнце просто спрячется за тучами.

А вот много росы утром - к обильному урожаю. Кстати, эту росу обычно собирали и сливали в отдельный сосуд, так как считалось, что она обладает омолаживающим и лечебным эффектом или, как говорили наши прародители, магической силой. Вообще, по мнению древних, в летнее солнцестояние вся вода приобретала магические свойства, поэтому любые водные процедуры в начале 20-х чисел июня считались весьма полезными.

Звездное небо в ночь на 21 (20) июня сулило грибы в начале осени.

Еще одна хорошая примета - встретить рассвет в день солнцестояния: это должно дать силы и здоровье на весь год и уберечь от невзгод.

Ну, и куда же без «свадебных» примет. Считалось, например, если какой-нибудь молодой человек в день летнего солнцестояния обольет какую-нибудь представительницу прекрасного пола водой, то они скоро поженятся (кстати, как облить водой - нарочно или нет - особой роли не играло). Кроме того, любая девушка могла «заслужить» замужество: люди были уверены, если протанцевать всю ночь у девяти костров, то брак в ближайшее время обеспечен.

А вот о детях, родившихся 20 или 21 июня, вообще ходили легенды. Так, одни считали их обладателями «дурного глаза», то есть теми, кто может сглазить. Другие же были уверены, что никакой опасности эти люди не представляют: по мнению этих других, родиться в столь магически и энергетически сильный день значит всю жизнь находиться под защитой Солнца.

Вообще, если у вас есть какое-то заветное желание, то день летнего солнцестояния - самое время его загадать (если это сделать, то, как утверждается в приметах, все мечты станут реальностью). При этом в случае острой необходимости можно ускорить процесс: считается, что желание сбудется быстрее (а именно в течение года), если его не просто загадать, а еще и перелезть через 12 заборов.