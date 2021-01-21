Самая короткая ночь 2021: Приметы летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние - это самый длинный день в году, продолжительность которого составляет 17 часов и 33 минуты. Обычно этот день приходится на 21 июня, и только в високосные годы - на 20-е число того же месяца. Так, и в 2021 году данное событие свершится 21 июня.
Но почему же именно солнцестояние? Дело в том, что 21 июня у обычного наблюдателя создается впечатление, что Солнце будто застывает в зените и никуда не движется в течение всего дня.
В жизни людей солнце всегда играло немаловажную роль. Это объясняет тот факт, что день солнцестояния начали отмечать задолго до нашей эры. Как утверждают ученые, на заре человечества. Правда, в какой именно момент «зари человечества», историки так до сих пор так и не выяснили.
Между тем известно, что праздник летнего солнцестояния почитался в культурах многих народов. Причем он был особо любим жителями севера, у которых после продолжительной зимы поводов радоваться солнцу, лету и теплу было больше, чем у других.
Славяне же в день летнего солнцестояния отмечали главный праздник лета - Купалу (однако после принятия григорианского календаря он перестал совпадать с самым длинным днем в году).
Вообще, во времена язычников праздник летнего солнцестояния был на пике своей популярности. Обряды, принятые в этот день, были так важны, что мало кто решался их игнорировать: считалось, что эти ритуалы определяют, какой будет жизнь человека весь следующий год (в частности, от них зависели и счастье, и здоровье, и удача).
А вот после появления христианства языческие традиции стали не в почете. Церковь пыталась запретить их всеми возможными способами, но заставить людей забыть о летнем солнцестоянии ей так и не удалось. До сих пор этот день отмечают во многих странах мира. А в Финляндии самый продолжительный день в году (там его называют Юханнус) даже является официальным государственным праздником.
Многие народные приметы - это своеобразные предсказания погоды, что не удивительно, ведь от погоды зависел урожай, а от урожая - сама жизнь. Немало подобных примет связано и с днем летнего солнцестояния.
Например, плохая погода в самый продолжительный день в году предрекает неурожай. Причем, как утверждали наши предки, ничего хорошего ждать от лета не стоит, даже если солнце просто спрячется за тучами.
А вот много росы утром - к обильному урожаю. Кстати, эту росу обычно собирали и сливали в отдельный сосуд, так как считалось, что она обладает омолаживающим и лечебным эффектом или, как говорили наши прародители, магической силой. Вообще, по мнению древних, в летнее солнцестояние вся вода приобретала магические свойства, поэтому любые водные процедуры в начале 20-х чисел июня считались весьма полезными.
Звездное небо в ночь на 21 (20) июня сулило грибы в начале осени.
Еще одна хорошая примета - встретить рассвет в день солнцестояния: это должно дать силы и здоровье на весь год и уберечь от невзгод.
Ну, и куда же без «свадебных» примет. Считалось, например, если какой-нибудь молодой человек в день летнего солнцестояния обольет какую-нибудь представительницу прекрасного пола водой, то они скоро поженятся (кстати, как облить водой - нарочно или нет - особой роли не играло). Кроме того, любая девушка могла «заслужить» замужество: люди были уверены, если протанцевать всю ночь у девяти костров, то брак в ближайшее время обеспечен.
А вот о детях, родившихся 20 или 21 июня, вообще ходили легенды. Так, одни считали их обладателями «дурного глаза», то есть теми, кто может сглазить. Другие же были уверены, что никакой опасности эти люди не представляют: по мнению этих других, родиться в столь магически и энергетически сильный день значит всю жизнь находиться под защитой Солнца.
Вообще, если у вас есть какое-то заветное желание, то день летнего солнцестояния - самое время его загадать (если это сделать, то, как утверждается в приметах, все мечты станут реальностью). При этом в случае острой необходимости можно ускорить процесс: считается, что желание сбудется быстрее (а именно в течение года), если его не просто загадать, а еще и перелезть через 12 заборов.
В день летнего солнцестояния - в самый светлый день в году - произошло немало печальных событий. К примеру, в 1633 году знаменитый итальянский физик и астроном Галилео Галилей отказался от учения Коперника: он признал ложным тот факт, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля - вокруг Солнца (справедливости ради, отметим, что отречься от теории его вынудили силой). А в 1941-м сразу после летнего солнцестояния началась Великая Отечественная война.
День летнего солнцестояния бывает и на других планетах Солнечной системы. Например, на Марсе он наступает через насколько часов после земного, а на Уране он затягивается на целых 42 земных года.
Во время празднования летнего солнцестояния принято жечь костры. Поэтому неудивительно, что именно в этот день был разожжен самый большой костер в мире, который достигал в высоту 40,5 метра. Рекорд был зафиксирован в норвежском Олесунне в 2010 году.
День летнего солнцестояния особенно любят в Якутии. Там это самый главный праздник в году, только вот называется он Ысыах.
Грандиозные празднования летнего солнцестояния проходят и в Стоунхендже. Чтобы отметить этот праздник, ежегодно огромные толпы народа съезжаются к месту, где, как считается, кельтские друиды совершали свои обряды. Кстати, только в день летнего солнцестояния всем желающим разрешено дотрагиваться до камней Стоунхенджа (во все остальные дни прикасаться к древним камням запрещено).
В Древнем Китае в день летнего солнцестояния ян отдавал всю власть инь: считалось, что до 21 июня миром правит ян, а после - инь (правление последнего продолжалось до дня зимнего солнцестояния).