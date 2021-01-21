К чему снится крыса серая и других цветов. 6 лучших толкований сна

Прорицательница считала крыс во сне символом предательства, и чем больше грызунов - тем более тяжелые последствия от него будут. Также много крыс говорят о том, что вы недовольны собой и окружающими людьми, ждете от них подвоха. Если крысы бегают по вашему телу, то вы сами поступите подло. Ванга советует пересмотреть свое поведение и признаться близким в содеянном. А вот если вы бежите за крысами, значит, что ваша смелость позволит справиться с любыми задачами.

Крыса кусает во сне? Готовьтесь к ссоре с друзьями (если животное погрызло вас до крови, то с родственниками). Кусает другого человека - неприятности будут у него. Травля крыс говорит о грядущем успехе. Толкование снов про крыс зависит и от цвета зверька. Белая сулит плохой поступок со стороны близкого человека вплоть до предательства . Серая - к слезам из-за обмана и коварства. Черная - мелкие неприятности (если она мертвая) или крупные проблемы (если крыса во сне большая и жирная). Хорошим считается сон, в котором вы убиваете или прогоняете крысу, это значит, что вы одолеете своего врага.