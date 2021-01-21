К чему снится крыса серая и других цветов. 6 лучших толкований сна

Сонник Ванги: толкование снов про крыс
Прорицательница считала крыс во сне символом предательства, и чем больше грызунов - тем более тяжелые последствия от него будут. Также много крыс говорят о том, что вы недовольны собой и окружающими людьми, ждете от них подвоха. Если крысы бегают по вашему телу, то вы сами поступите подло. Ванга советует пересмотреть свое поведение и признаться близким в содеянном. А вот если вы бежите за крысами, значит, что ваша смелость позволит справиться с любыми задачами.
Крыса кусает во сне? Готовьтесь к ссоре с друзьями (если животное погрызло вас до крови, то с родственниками). Кусает другого человека - неприятности будут у него. Травля крыс говорит о грядущем успехе. Толкование снов про крыс зависит и от цвета зверька. Белая сулит плохой поступок со стороны близкого человека вплоть до предательства . Серая - к слезам из-за обмана и коварства. Черная - мелкие неприятности (если она мертвая) или крупные проблемы (если крыса во сне большая и жирная). Хорошим считается сон, в котором вы убиваете или прогоняете крысу, это значит, что вы одолеете своего врага.
Исламский сонник: крысы
Сонник Лоффа: крысы
К чему снятся крысы по соннику Нострадамуса
Прорицатель давал трактовку весьма оригинальным снам про крыс. Так, красивая белая крыса, путешествующая в карете, предупреждает: не судите по внешности, тяга к роскошной жизни не является признаком мягкого характера и уступчивости, поэтому переговоры с северной страной будут не настолько простыми, как кажутся, найти компромисс будет сложно. К международной политикой также имеет отношение сон про крыс, готовящихся к нападению - последует агрессия от Британии. Стая крыс, поедающая урожай, предрекает экологическую катастрофу, которая спровоцирует голод. Избежать этого можно, если беречь землю и в разумных пределах травить грызунов, портящих сельхозкультуры.
Люди с крысиными хвостами снятся тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Нужно не только заняться им, но и позаботиться о своей безопасности. С медициной связан и сон, в котором люди готовят из крыс какое-то блюдо. Это значит, что опыты над грызунами позволят создать крайне важное лекарство. Два сна, по мнению Нострадамуса, говорят о конкретном будущем. 2020 год, благодаря усилиям экозащитников, объявят годом неприкосновенности всех живых существ, если приснятся крысиные пары, гуляющие как люди по улице. О череде катастроф, начиная с наводнения в 2066 году, расскажет управляемый крысами корабль. Но тяжелые времена пройдут, и наступит эра всеобщего благоденствия.
Толкование снов про крыс: сонник Цветкова
Эзотерический сонник: крысы
Сон, в котором человеку снится крыса, вызывает разные вопросы - почему, к чему? Интерпретация сна всегда несет индивидуальный характер, поэтому важно сосредоточиться на своих ощущениях от сновидения, задать себе вопросы - как выглядит это животное, каких размеров, какого цвета? Что оно делает во сне? А вы чем занимаетесь? Какие ощущения образ вызвал во сне и как вы относитесь к крысам наяву, с чем они ассоциируются?Необходимо разобраться, что хочет сообщить вам ваше бессознательное через данный сон. Возможно, это как-то связано с ситуациями, задачами, людьми в вашей жизни. Может быть, на что-то нужно обратить особое внимание, разрешить или отпустить.