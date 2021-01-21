Цены на проезд в метро Новосибирска могут резко вырасти в 2021 году

В последний раз стоимость проезда в новосибирской подземке выросла в декабре 2020 года.

В последний раз стоимость проезда в новосибирской подземке выросла в декабре 2020 года.

Новосибирский метрополитен не исключает повышение стоимости проезда в 2021 году и намерен внести такое предложение на рассмотрение властей региона.

«По итогам прошлого года мы рассматривали тариф значительно больше, чем нам оставили. Тарифами занимается комитет по тарифам области, мы готовим только предложения. Но если мы заявляем повышение цен, то мы их обосновываем, не просто так придумали, что тариф будет 32 рубля», — заявил начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.

По словам главы метрополитена, для развития качества перевозок и безопасности пассажиров необходимы существенные финансовые вложения.

В последний раз стоимость проезда в новосибирской подземке выросла в декабре 2020 года.