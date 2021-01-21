Магнитная буря 21 января 2021 ударит по метеозависимым людям: как спастись и очередная дата мощного геособытия

Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое.

Сегодня магнитная буря средней силы

Сегодня, 21 января 2021 года, ожидается геомагнитная буря силой 4 балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе.

Геомагнитная обстановка сегодня по часам

0 3 6 9 12 15 18 21 21 января Чт 4 4 3 3 2 1 1 3

Ближайшая сильная магнитная буря мощностью 4 балла ожидается 1 февраля. В этот день возможны головная боль и слабость. Больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Геомагнитная обстановка 1 февраля по часам 0 3 6 9 12 15 18 21 1 февраля Пн 4 4 4 4 4 4 4 4

Влияние на организм магнитных бурь Чаще всего магнитные бури вызывают головная боль.

Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание.

Может нарушиться сон, появиться бессонница.

Люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают.

Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов.

Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.

За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний.

Как защититься Совсем защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы – валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период.