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Потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах Роскомнадзор

10:44 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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В TikTok распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях.

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Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах

На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия.

В TikTok распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях. «Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok», - подчеркивается в уведомлении.

Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями.

Источник: rkn.gov.ru

мессенджер митинг соцсеть тотальный контроль TikTok
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От редакции

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Поросёнок Пётр, 21 января 2021 10:57
Участие несовершеннолетних в политических мероприятиях партии "Единой России" не запрещено, как и других провластных структур, всем остальным низяяяяя. Как говорил президент Мексики Плутарко Элиас Кальес „Всю поддержку и понимание — моим друзьям, всю тяжесть закона — моим врагам“.

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