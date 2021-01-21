Названа причина массового отравления 96 школьников в Подмосковье. СК возбудил дело

СК возбудил дело по факту массового отравления школьников в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в двух школах в подмосковном Красноармейске. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Пушкино по результатам проведенной проверки по факту массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейска возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщила Врадий.

По ее словам, 19 и 20 января 91 ученик, а также двое сотрудников школьных столовых обратились к медикам. Сейчас следователи проводят осмотр в школах, а также в организации, оказывающей услуги питания. Допрашиваются должностные лица школ, истребована вся необходимая документация. "Пищевые пробы направлены в Федеральное медико-биологическое агентство для проведения исследования. У обратившихся в больницу произведен забор мазков с целью установления причин заболевания", - сообщила представитель ГСУ.

По данным источника в правоохранительных органах, предварительно, причиной отравления стал ротавирус. Некоторые родители детей также обратились к медикам с недомоганием, при этом школьную еду они не употребляли.

В среду пресс-служба министерства образования региона сообщила, что 96 детей обратились с жалобами на плохое самочувствие. Пищеблоки в школах № 3 и № 4 в Красноармейске, где учатся пострадавшие, были обработаны и продезинфицированы. СК и прокуратура проводят проверки, в ходе которых будет дана правовая оценка действиям школ и организации, оказывающей услуги питания.