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Вонзил нож в пьяную жену рецидивист в Новосибирске

13:45 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

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Полицейские Мошковского района задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью

20 января в 04.20 из своего дома поселка Красногорский Мошковского района бригада скорой помощи доставила в больницу 53-летнюю женщину с ножевым ранением.

О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 54-летний супруг потерпевшей. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Как установили полицейские, при совместном распитии спиртных напитков между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил жену в живот ножом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.

Источник: 54.мвд.рф

зарезал нож ссора
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