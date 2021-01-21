Шествие в поддержку Навального в Новосибирске: Разрешила ли власть акцию сторонникам оппозиционера?

Руководитель штаба навального в столице Сибири Сергей Бойко даже вышел в прямой эфир и рассказал, боится ли он оказаться в ближайшую субботу в спецприемнике. Горожане должны осознавать всю меру ответственности.

Алексей Навальный оказался в СИЗО

Готовятся к шествию от Дома офицеров 23 января сторонники оппозиционера Навального в Новосибирске. Руководитель штаба навального в Новосибирске Сергей Бойко даже вышел в прямой эфир и рассказал, боится ли он оказаться в ближайшую субботу, 23 января, в спецприемнике.

- Конечно, дома мягкая постелька, телевизор с сериалами. Мне будет не приятно оказаться в спецприемнике, - признался Бойко.

Напомним, в 8 крупнейших городах Сибири планируются митинги, шествия и одиночные пикеты. Предполагается, что в Новосибирске шествие пройдет по Красному проспекту в сторону площади Ленина.

Жители Новосибирска по разному отреагировали на пост в соцсети, набрав 790 комментариев. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-центре мэрии Новосибирска сегодня, 21 января, акция не согласована:

- По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, уведомление о проведении публичного мероприятии не поступало.

Напомним, Навального из отдела полиции в Химках увезли в «Матросскую Тишину». Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш со ссылкой на адвокатов. Ранее во время ожидания вердикта судьи Навальный записал видеообращение, в котором призвал сторонников «выходить на улицы за свое будущее».

Как Навальный попал в "Матросскую тишину"

Навальный вернулся из Берлина в Москву 17 января. Сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве задержали осужденного к условному наказанию Алексея Навального, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в пять лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.

За призывы уже наказывают

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры предупредил руководство социальной сети «ВКонтакте» о необходимости пресекать вовлечение детей в несанкционированные акции. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Там напомнили, что распространение информации для вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия недопустимо. В этой связи социальная сеть «ВКонтакте» должна заблокировать аккаунты, призывающие подростков участвовать в несанкционированных митингах.

В TikTok также было направлено требование прекратить распространение подобной информации, сказано в Telegram-канале Роскомнадзора.

- Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения противоправной информации на платформе TikTok, — говорится в тексте уведомления.

Наказание за несанкционированные акции

Статья 31 Конституции РФ гласит: граждане России имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. При этом в соответствии со статьей 55 права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

При этом в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», к организации публичного мероприятия относятся оповещение возможных участников публичного мероприятия и подача уведомления о проведении публичного мероприятия в орган местного самоуправления. Для проведения митинга или шествия требуется согласование органов исполнительной власти. Если оно не получено, или организаторы изменили маршрут согласованного шествия или место согласованного митинга, то такое мероприятия не считается законным. За его организацию предусмотрена административная ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ, которая предполагает для граждан штраф от 20 000 до 30 000 рублей или обязательные работы до 50 часов, или арест до 10 суток.

За участие в несанкционированной акции для граждан предусмотрен штраф от 10 000 до 20 000 рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток (ст. 20.2 КоАП РФ). За повторное нарушение данной статьи наказание будет в разы серьезнее – штраф до 300 000 рублей, административный арест – до 30 суток.

Санкционированный митинг, шествий или другое публичное мероприятие также имеют строгий порядок проведения, установленный ФЗ N 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. В частности нельзя:

скрывать лицо маской или другим средством маскировки;



иметь при себе оружие, боеприпасы, отравляющие вещества, пиротехнику, горючие материалы, алкоголь и т. д.;находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения.