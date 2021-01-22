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Когда газифицирует всю Россию, доложил Путину глава "Газпрома": Счастье близко

18:17 22.01.2021 Фото: kremlin.ru
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С января 2021 года набрана новая скорость и новые темпы работы, заверил Алексей Миллер.

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Владимир Путин на видеосвязи с главой Газпрома
У людей много вопросов по газификации внутри России, заявил президент на встрече с главой "Газпрома". С января набрана новая скорость и новые темпы работы, заверил Алексей Миллер. И к 2030 году в России будет на 100 процентов завершена технически возможная газификация.

Встречу, которая прошла в формате видеоконференции, Владимир Путин попросил начать именно с этого вопроса, назвав его основным. "Знаю, что у компании планы большие в этом смысле. Вопросы газификации все время находятся в центре вашего внимания, тем не менее в какой-то момент темпы снизились", - оценил он.

"Вопросов на этот счет у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России", - продолжил президент. Разумеется, "Газпром" делает это вместе с регионами, сказал Путин и еще раз подчеркнул, что планы развития инфраструктуры должны быть сопряжены с доведением ресурсов до потребителя.

По поручению президента подписаны 67 пятилетних программ с регионами по газоснабжению и газификации, цели и задачи определены до 2025 года включительно, сообщил Алексей Миллер. "Газпром" почти утраивает финансирование. Объем инвестиций за этот период со стороны компании составит 526,1 млрд рублей. "За это время мы построим 24,4 тысячи километров газопроводов и будет газифицировано 3632 населенных пункта", - привел цифры докладчик.

К концу 2025 года газификация завершится в 35 регионах. По поручению президента определены цели и на 2030 год: к этому сроку будет полностью завершена технически возможная газификация в России, заявил Миллер.

"Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. "Газпром" и регионы, уже начиная с 1 января, набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы", - заверил руководитель компании.

Поэтому у "Газпрома" два приоритета: в первую очередь - социальная ориентация программы газоснабжения и газификации и второе - продолжение газификации сельских территорий, объяснил докладчик.

"Хорошо", - оценил президент.

газ газификация газопровод планы регионы Алексей Миллер Владимир Путин «Газпром»
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От редакции

Газификация добралась до вас?

Аноним, 22 января 2021 18:32
После перекрытия газопроводов от олигархов в европу, после жёсткого удара попой о землю с помощью "партнёров с западу" власть вдруг вспомнила о местной дойной корове.
Одно точно произойдёт: повышение цен на газ. Крепитесь, люди!

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