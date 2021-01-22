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Торраблоут отмечается 22 января 2021 года. Кто отмечает и зачем нужен этот праздник?

10:20 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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Впервые упоминания о празднике встречаются в рукописях 13 века, поэтому Торраблоут считается древним, уходящим в языческую эпоху событием.

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Отмечая Торраблоут, исландцы отдают дань своему прошлому

Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 22 января.

С конца января и до конца февраля в Исландии празднуется Торраблоут (Torrablout). Название праздника происходит от названия четвертого месяца зимы по исландскому календарю — Торри (до сих пор в Исландии принято выделять только два времени года: лето и зиму).

Впервые упоминания о празднике встречаются в рукописях 13 века, поэтому Торраблоут считается древним, уходящим в языческую эпоху событием. Официально он стал отмечаться только с 1960 года.

Сейчас Торраблоут символизирует возвращение к национальным корням и является своего рода данью исландцев своему недавнему прошлому, поэтому в течение всего месяца принято есть национальную еду, которая некогда являлась основной для жителей страны.

В меню входят такие деликатесы, как копченая баранья нога, копченая семга, но наряду с этим употребляются блюда, представляющиеся весьма странными и даже отталкивающими для иностранцев: копченая голова овцы, китовое мясо, заквашенные бараньи тестикулы… Но украшением стола всегда является акула, долгое время выдержанная в земле, и обладающая неповторимым запахом и вкусом. Все это можно есть, только запивая исландской картофельной водкой «бреннивин», которую в просторечье называют «Черная Смерть».

Празднования Торраблоута сопровождаются и особыми ритуалами, среди которых довольно забавный обычай: встречая Торри, хозяин дома прыгал вокруг дома на одной ноге босиком, при этом он должен был быть только в одной штанине, чтобы вторая при этом свободно болталась.

Источник: calend.ru

22 января 2021 история праздник Торраблоут
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