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Бизнесмен рассказал, как обманул возраст и за 6 месяцев из пухляка превратился в качка

12:30 23.01.2021 Фото: chelny-izvest.ru
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«Кубиков пресса раньше у меня никогда не было видно, но спорт я любил, с 14 лет ходил в разные секции, но в таком режиме, как сейчас, никогда не занимался.», - признается бизнесмен.

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Директор выставочного комплекса «Экспо-Кама» Сергей Яковлев поделился в соцсетях снимками «до и после начала тренировок»

Директор выставочного комплекса «Экспо-Кама» Сергей Яковлев поделился в соцсетях снимками «до и после начала тренировок». На фотографиях его сложно узнать. Он рассказал «Челнинским известиям», как менялось его тело

«Я начал заниматься спортом в августе 2019 года. Когда тренер спросил меня, на чем мы будем делать акцент, на мышечном росте или похудении, решил, что буду работать над увеличением объема мышц. Поэтому увеличил вес с 78 килограммов до 89, ведь для поддержания большого объема мышц важно много есть и усиленно заниматься спортом. Когда началась пандемия, фитнес клубы перестали работать, занятия прекратились, доступа в тренажерный зал не стало, а привычка обильно питаться осталась, я стал толстеть. Это мне не понравилось, и с лета начался мой самый активный спортивный период в жизни», - рассказывает Сергей Яковлев.

Его новый режим – это режим профессиональных спортсменов: восемь тренировок в неделю плюс специальная диета. Пять раз в неделю - кардионагрузки и три раза – силовые. В итоге за шесть месяцев Сергей снизил массу тела с 89 до 65 кг, самое главное – ушел живот, говорит он.

По такой системе Сергей занимался до декабря, когда и поделился снимками в соцсетях, где написал, что за 4 месяца реально сбросить лишний вес и улучшить форму.

«В этом нет никакого чуда, просто пять дней в неделю ходьба на беговой дорожке по часу с пульсом от 130 до 140 ударов, также три силовых тренировки в неделю, и отказ от мучного и сладкого, а также отмена ужина - если очень хочется вечером, то максимум мясо курицы или рыбы. Результаты будут уже через неделю. Заниматься лучше под наблюдением тренера», - написал Сергей в своем аккаунте.

На завтрак Сергей предпочитает кашу, а на обед и ужин – белки и жиры. Сейчас он снова позволяет себе сладкое и мучное, но только по утрам и в разумных количествах.

«Кубиков пресса раньше у меня никогда не было видно, но спорт я любил, с 14 лет ходил в разные секции, но в таком режиме, как сейчас, никогда не занимался. Чувствую себя лучше, в здоровом теле много преимуществ», - признается бизнесмен.

На отрицательные комментарии тех, кто написал ему под фотографиями, что: «До, с жирком было лучше, сейчас стал изнеможенным», он отвечает, что действительно режим был очень тяжелым, но иначе ему бы не удалось достигнуть такого результата. Сейчас, говорит он, после небольшого отдыха, он находится в идеальной форме, когда нет ни лишнего жира, ни чрезмерной изможденности.

«Я продолжу заниматься, просто аккуратнее, кардионагрузки сейчас убрал, так как сжигать жир больше нет необходимости, а силовыми для наращивания мышц занимаюсь», - добавляет Сергей Яковлев.

На вопрос, какие внутренние перемены его привели к таким внешним изменениям, Сергей говорит, что у него просто появилось время подумать о себе. Кстати, с ним тренируются и жена с сыном. Сергей продолжает заниматься развитием своего бизнеса, а на вопрос: не планирует ли он таким красивым вернуться в горсовет, говорит, что пока нет.

Источник: chelny-izvest.ru

бизнесмен Спорт тело тренировки фигура Сергей Яковлев Экспо-Кама
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