Что происходит с человеком при клинической смерти? 4 фазы клинической смерти

В некоторых случаях врачи могут оживить людей, которые клинически мертвы. На самом деле, по мере развития медицинской науки это становится все более распространенным явлением.

Большинство людей задаются вопросом, что происходит при клинической смерти с человеком и что он видит в этот отрезок времени

Большинство людей задаются вопросом, что происходит при клинической смерти с человеком и что он видит в этот отрезок времени, так как многим кажется, что этот опыт может раскрыть правду о загробной жизни.

Что такое околосмертный опыт и что говорят люди, пережившие клиническую смерть

Трансцендентальные мистические или духовные переживания, близкие к смерти, описывались на протяжении тысячелетий. В «Республике» Платона рассказывается история греческого воина Эра, который погиб в бою, но был возвращен и рассказал историю загробной жизни. Картина голландского художника Иеронима Босха XV века «Восхождение блаженных» изображает туннель света, в котором души поднимаются на небеса.

Но именно после рождения современной интенсивной терапии 40 лет назад появился термин околосмертный опыт или опыт клинической смерти (ОКС). Философ и психиатр Рэймонд Муди в книге 1975 года «Жизнь после жизни» подробно описал переживания более чем 100 когда-то умерших людей, которые пережили клиническую смерть, он и придумал этот термин. Книга разошлась тиражом более 13 миллионов экземпляров.

Истории людей, которые пережили клиническую смерть, имеют поразительно схожие черты: ощущение покоя и радости, отсутствие боли; теплый, приветливый свет, который тянет людей, иногда через туннель; приветствие призраков умерших родственников или «существо из света», панорамный обзор ключевых моментов жизни.

Фазы, которые проходит человек во время клинической смерти

По данным Международной ассоциации предсмертных исследований (IANDS), существует два типа ОКС. Большинство людей знакомы с распространенными описаниями приятного ОКС, характеризующегося теплыми чувствами и доброжелательными существами. Менее известен тревожный ОКС, о котором сообщает меньший процент переживших клиническую смерть.

Четыре фазы приятного ОКС

Диссоциированная фаза. ОКС начинается с ощущения того, что человек отделен от своего тела и может чувствовать, что он плавает. Это приходит с ощущением благополучия и свободы от боли.

Натуралистический этап. Это классический внетелесный опыт, в котором наблюдатель может видеть свое окружение вне своего тела, как будто он парит в пространстве над всеми. Некоторые говорят, что могут видеть сквозь стены и понимать мысли окружающих.

Сверхъестественная фаза. Отдаление от своего физического тела и встреча с вещами, которые не принадлежат естественному миру. Некоторые сообщают, что они движутся по туннелю к свету. Другие сообщают о встречах с умершими близкими или с теми, кого они воспринимают как ангелов. Некоторые слышат музыку более прекрасную, чем все, что они слышали в своей жизни.

Фаза возврата. Когда ОКС приближается к своему концу, человек возвращается в свое тело. Некоторые сообщают, что сознательно приняли решение вернуться, другие говорят, что им сказали, что они должны вернуться, и сделали это неохотно, но многие просто оказались в своих телах, не приняв решения об этом.

Четыре фазы тревожного ОКС

Не каждый ОКС следует знакомой схеме. Некоторые из них отличаются, которые могут скорее расстраивать, чем утешать. Существует четыре фазы тревожных ОКС.

Бессилие. Некоторые люди проходят через те же общие фазы, что и приятное ОКС, но находят это неприятным, потому что они не контролируют происходящее. Это похоже на то, что с ними делают, а не на то, что они делают.

Незначительность. Некоторые люди не видят, не слышат и не чувствуют вещей, как в приятном ОКС. Вместо этого они воспринимают себя парящими в безликой пустоте.

Мучение. В некоторых случаях переживание совершенно противоположно приятному ОКС. Вместо доброжелательных существ и прекрасной музыки люди воспринимают злых и страшных существ и раздражающие звуки. Они могут видеть других людей в бедственном положении во время клинической смерти.

Никчемность. Некоторые люди сообщают, что чувствуют, что их судят Высшие силы, и что они терпят неудачу.

Что такое опыт клинической смерти с медицинской точки зрения

ОКС, который чаще всего наблюдается, происходит, когда человек клинически мертв. На какое-то время он перестает дышать, и его кровь перестает циркулировать, поскольку он находится в состоянии остановки сердца. Измеримая мозговая активность прекращается через 20-40 секунд после клинической смерти.

В некоторых случаях врачи могут оживить людей, которые клинически мертвы. На самом деле, по мере развития медицинской науки это становится все более распространенным явлением. Если пациент был холодным, как при падении в ледяную воду, он может прожить дольше, будучи клинически мертвым, и все же возродиться с полной функцией мозга.

В отсутствие неоспоримых доказательств того, что ОКС – это путешествия в загробную жизнь и обратно, ученые склонны полагать, что ощущения, испытываемые в это время, объяснимы как результат физических процессов в мозге. Однако наука до сих пор точно не определила, что это за процессы и как они вызывают переживания, подобные тем, которые характерны для ОКС.

Источник: rsute.ru