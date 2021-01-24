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Лунный календарь посева на 2021 год. Когда можно и нельзя сеять семена?

12:00 24.01.2021 Фото: rsute.ru
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Прежде чем планировать даты посевов, необходимо определиться с тем, каких именно результатов хочет достигнуть человек.

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Очень важно учитывать фазу Луны во время посева семян, качество последних и сорт и особенности посадки

Зима пролетит не заметно, а потому многие садоводы-огородники уже начинают задумываться о посадочных работах, которые им вскоре предстоят. Для этого им в помощь лунный календарь на 2021 год. Очень важно учитывать фазу Луны во время посева семян, качество последних и сорт и особенности посадки.

Какие зодиакальные созвездия считаются благоприятными для посадочных работ

Многим известно, что Луна оказывает свое особое влияние на все растения. В зависимости от знака Луны при посеве, растения могут быть урожайными с некачественными семенами или малоурожайными с семенами высокого качества, высокими или низкими, хрупкими или крепкими.

Вследствие этого, необходимо проводить посадку растений только в те периоды, когда земной спутник располагается в благоприятных знаках.

Прежде чем планировать даты посевов, необходимо определиться с тем, каких именно результатов хочет достигнуть человек. К примеру, если ему нужен хороший урожай корневых культур, то ему следует сажать семена в периоды, когда Луна находится в созвездии Тельца, Девы или Козерога. За рост плодов отвечают Львы, Овны и Стрельцы. Цветы следует сажать когда Луна располагается в Близнецах, Весах или Водолее.

Стоит также учитывать момент, что некоторые знаки являются очень плодородными (Рак, Телец, Скорпион, Рыбы), а другие малоплодородными (Стрелец, Дева, Козерог, Весы). Самыми «бесплодными» знаками считаются Водолей, Близнецы, Овен и Лев. При посевах семян следует также учитывать такие факторы, как лунный день, состояние почвы и климатические условия того или иного региона.

Когда следует сеять семена в 2021 году согласно фазам Луны

Новолуние. Эта фаза Луны считается самой неудачно для проведения садово-огородных работ. В это время нежелательно что-либо сажать и пересаживать. Кроме того, стоит учитывать момент, что неблагоприятное воздействие Новолуния на растения будет длиться за три дня до его наступления, и три дня после него.

Растущая Луна. Когда растет лунный диск, то соответственно на Земле все растет вместе с ней. Растения наполняются соками и энергией. Это наиболее благоприятное время для проведения каких-либо работ в саду или на огороде. Особенно хорошо сажать в это время растения, плоды которых растут над землей.

Полнолуние. Как и во время Новолуния в этот период нельзя заниматься посадочными работами. В отличие от предыдущей фазы, действие Полнолуния длится один день. В этот день позволяется заниматься прополкой растений, их удобрением и обработкой от вредителей.

Убывающая Луна. В период этой фазы соки и энергия растения уходит вниз к их корням. Поэтому, во время убывания рекомендуется работать с корнеплодами и луковичными растениями.

Источник: rsute.ru

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