Юлии Началовой 40 лет исполнилось бы 31 января. Лечащий врач раскрыл истинную причину ее смерти

Юлия Началова 1981—2019

Жесткие диеты, хроническая болезнь, лечение ноги на дому: все это — история смертельной болезни Юлии Началовой. 31 января артистке исполнилось бы 40 лет. О том, какую тайну певица хранила долгие годы и почему отказалась от операции, которая могла бы спасти ей жизнь, нам рассказали работавшие с Началовой врач и модельер.

Звезда Юлии Началовой ярко зажглась и шокирующе быстро погасла. О причинах трагедии певицы было снято множество документальных фильмов и ток-шоу, сотни статей и материалов блуждают по Сети. Но найти ответы, почему в 38 лет, буквально за несколько дней, молодая женщина сгорела в больнице до сих пор не удалось.

Подагра, боли: как жила Юлия Началова в последние годы

Нам удалось поговорить с людьми, с которыми Юлия обсуждала вопросы здоровья.

Лечащий врач Юлии Василий Шуров, консультировавший артистку по многим вопросам, касаемых ее состояния, согласился пролить свет на ситуацию.

«Юлия из-за подагры привыкла терпеть боли, — начал свой рассказ Шуров. — Перетерпела в итоге гангрену до стадии «всасывания» в кровь, вот и всё. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания — было поздно. Начался сепсис».

— Стечение обстоятельств, вы уверены?

— Абсолютно.

— Возможно проследить путь болезни Юлии?

— Началось все с пальчика (Юлия повредила палец на ноге - надела на съемку туфли на шпильках, натерла ногу и не залечила ранку). А закончилось… Поверьте, был сделан максимум для неё. Все специалисты были привлечены, все было сделано достаточно быстро. Но иногда медицина бессильна. Так бывает.

— И все-таки был хотя бы единственный шанс, при котором Юлию возможно было спасти?

— Важный момент состоял в том, что убрать участок некроза. Все, так скажем, калечащие операции (ампутации) совершаются с согласием пациента! Юлия, находясь в больнице, несколько дней согласия не давала, принципиально. Она говорила: «Лечите меня. Меня не касается». Когда наступил час икс, уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, то стало поздно — начался сепсис. Поэтому, подчеркну, врачи в данной ситуации ни при чем. Без согласия проводить ампутацию запрещено. В российской медицине есть принцип: «Насильно никому ничего не отрежут».

— Как же ее не убедили, не нашли нужных слов? Не объяснили, что промедление закончится только смертью и ни чем иным?

— Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках. Как иначе?! Конечно, у Юлии в голове не укладывалось, что она будет как киборг.

— Ампутация стопы могла бы спасти ее жизнь или тоже не факт?

— Пока был поражён только пальчик, все было бы проще. Юлия же довольно долго дома сидела. У неё, вроде, был какой-то частный хирург, ездил к ней, консультировал. Процесс заражения запустился, уже не о пальце шла речь.

— Василий, а как вы познакомились с Юлей?

— Юлии плохо стало и ее привезли к нам в клинику. Когда увидел ее анализы, понял, что у Юли большая проблема с почками, убедил ее лечь на лечение. Затем консультировал Юлию по процедурам, анализам, на что соглашаться, на что нет. Я был при ней несколько лет.

Я сейчас все это рассказываю, поскольку другие врачи, которые непосредственно находились с ней перед смертью, ушли в глухую оборону. Я не имею отношения к ее лечению перед уходом из жизни, через родных Юлии узнавал, что с ней происходило. Поскольку хирургия и реанимация — это сверхсерьезные вещи.

— У Юлии был сахарный диабет?

— В последний год развился, но основную опасность представляла для неё подагра. Сниженная функция почек, нарушение обмена мочевой кислоты.

— Из-за чего появляется подагра?

— Когда у человека «садятся» почки, они перестают выводить множество веществ, в том числе и мочевую кислоту. Которая, когда достигает определённой концентрации в крови, кристаллизуется и в виде кристаллов выпадет в околосуставных тканях.

Вы видели руки Юлии? Они были в состоянии воспаления, вот это действие мочевой кислоты, когда ее очень большое количество в крови. Но изначально у Юлии сдали почки, поскольку ранее она болела анорексией, принимая мочегонные препараты.

Юля боролась с отеками, выгоняла их. Но, возвращаясь к трагедии, уход Юлии — в чистом виде несчастный случай. Она из-за своих шишек устала терпеть боль, палец на ноге воспалился, почернел, а у Юлии — шоу, где она наставником была, ведь клип сняли и она стала востребованной.

Вместо врачей Юлия переключилась на творческую активность, пыталась дома лечиться, плюс — человек привык терпеть очень сильную боль. Она терпела, терпела, потом бабахнула ядерная, цепная реакция. Случай Юлии Началовой говорит о том, что очень вредно терпеть.

На грани: выступления Началовой во время болезни

Известный дизайнер Аника Керимова также решилась откровенно рассказать о том, как работала с Юлией незадолго до ее ухода из жизни. Признаки болезни у артистки с каждым разом проявлялись все сильнее.

«Мы познакомились с Юлей около пяти лет назад, — начала рассказ Аника. — Она нашла мою страничку в социальных сетях и сказала, что очень хочет познакомиться. Когда она пришла в наш Дом Моды, мы сразу нашли общий язык. Юлия оказалась очень добрым и светлым человеком, говорила: «Я — лучший антидепрессант». Ее любили все наши портнихи. Говорили: «Юля, мы от вас заряжаемся!» Она им, смеясь, отвечала: «Не только вы!» После первого ее прихода мы подружились и стали работать над ее нарядами».

— Вы работали в рамках шоу. Какие образы Юлия любила?

— Когда Юлии предложили участвовать в шоу «Один в Один», она была на седьмом небе от счастья. Но возникла проблема: перед перевоплощениями все участники должны были записывать интервью в своем образе. Их показывали перед каждым новым номером. И Юля меня попросила подбирать для нее одежду.

У неё на тот момент уже начались проблемы с кожей (на теле появились красные пятна, которые не проходили), поэтому наша задача была их скрыть. Мы подбирали Юле закрытые брючные костюмы, пиджаки. Ей очень нравились комбинезоны – на ее фигуре они смотрелись идеально. Она даже в социальных сетях писала: «Ну очень удобный и комфортный комбинезон!». Юля предпочитала наряды не только ярких цветов, но и более спокойных. У нее такая фигура: все, что я ей делала, все сидело идеально.

— Началовой тяжело давались выступления?

— Очень. Юля буквально жила проектом. Она забыла про покой и сон. В последнее время, когда приходила ко мне, всегда говорила: «Аника, ты не представляешь, как я устала!» С утра до ночи готовлюсь к номерам, репетирую, сплю по несколько часов в сутки. Помимо «Один в Один», у нее были другие съемки и выступления. Юля ни от чего не отказывалась.

Я ей говорила: «Юля, так нельзя. Ты работаешь на износ! Побереги себя!». Но настоящий артист, которым была Юля, никогда себя не жалеет в вопросах, касаемых работы. Она пахала как вол.

В тот момент у Юли уже начались проблемы с ногами. Из-за подагры она испытывала сильнейшие боли, которые не проходили даже после приема таблеток. Юля не могла ходить без слез. А ведь ей нужно было выступать. Мы в тот момент занимались изготовлением обуви. И я сделала ей очень удобную колодку. Юля, когда надела наши туфли, едва не расплакалась: «Аника, я будто в тапочках». Эту обувь она почти никогда не снимала.

— Юлия ходила на каблуках, несмотря на боль...

— Каблуки она обожала. Считала, что в них девушка смотрится роскошно. И переубедить ее было очень сложно. Она надевала каблуки на сцену, несмотря на сильную боль. Терпела, мучилась, но надевала и шла радовать зрителей. Когда мы ей сделали туфли на небольшом каблуке с удобной колодкой, боль стала меньшей. Она просила мне изготовить еще несколько пар для весны, но мы так и не успели…

— Самый яркий образ Юлии?

— Я очень люблю яркий комбинезон оранжевого цвета. В нем Юля смотрелась как настоящая принцесса. Яркая, красивая, роскошная и жизнерадостная. Она обожала жить! Всегда рассказывала о своих путешествиях, о жизни в Америке.

Конечно, она переживала из-за расставания с Фроловым. Но я ей говорила: «Юля, что не делается — к лучшему!» Ты еще встретишь большую любовь — мужчину, который предназначен тебе свыше. Она мне отвечала: «У меня будет самый лучший муж на свете. Я хочу такую семью, как у своих родителей. Когда мужчина и женщина живут друг другом, смотря в одну сторону». Она боготворила своих родителей и очень любила Верочку. Она видела в ней смысл своей жизни. И мечтала подарить ей братика. «Я хочу много-много детей!» — сказала она мне.

— Вспомните последнюю встречу с ней?

— Она пришла в Дом Моды буквально без сил. Была измотана. Мы пили воду, так как обе соблюдали диету. В тот день она задержалась недолго, потому как у нее была репетиция на проекте.

— Она делилась переживаниями?

— Делилась. Юля беспокоилась за своё здоровье. Она была удручена тем, что постоянно болеет. «Как проект закончится, пойдут по врачам, — говорила.

Вы знаете, я до сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что Юли больше нет. Мне кажется, она сейчас позвонит, а потом придет в наш Дом моды и скажет: «Аника, сделай меня снова королевой!»

Источник: МК