Календарь дачника на 3 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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03.05
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Календарь дачника на 3 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:505/3/2021Фото: pixabay
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День благоприятен для любых не активных действий. Это день расположен к созиданию и оценки трудов, натраченных в Вашем огороде и саду.

Луна в знаке Водолей. Это бесплодный знак

03 мая 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Третья четверть (наступит 03.05.2021 в 22:52)». Это 22 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ВодолейПроцент освещенности Луны составляет 55%. Восход Луны в 02:48, а закат в 09:50.

Хронология лунных дней


  • 21 лунный день c 02:07 02.05.2021 по 02:48 03.05.2021
  • 22 лунный день c 02:48 03.05.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Водолей (−)

Луна в знаке Водолей. Это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды.

Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, т.к. появляется большая вероятность появления различных мутантов.

Благоприятно в водолее:


  • вспашка, рыхление и окучивание;
  • прополка и прореживание всходов;
  • формирование кроны, обрезка усов у земляники, удаление лишних побегов и цветов, больных растений;
  • прищипка, пасынкование;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • сбор семян и корнеплодов на семенники;
  • уборка урожая на долгое хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля;
  • уборка зерновых;
  • заготовка цветков, плодов и семян лекарственных растений;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • выкопка луковиц и клубней для хранения;
  • выпечка.

Возможно:


  • посев и посадка цветов с большой вероятностью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов;
  • укоренение и пересадка растений: абутилон (комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогнутая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), каллистемон лимонно-жёлтый, кокколоба ягодоносная, колеус (карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансеттия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта приятная, ятрофа.

Не благоприятно в водолее:


  • посев-посадка и пересадка любых культур,в особенности на семена, кроме экспериментальных растений;
  • полив, это может привести к заболеванию корней;
  • подкормки, т.к. можно сжечь растение.

22 лунный день (±)

3 мая 2021 года в 12:00 — 22 лунный день. День благоприятен для любых не активных действий. Это день расположен к созиданию и оценки трудов, натраченных в Вашем огороде и саду.

Рекомендуется в 22 лунный день:


  • посев и посадка корнеплодов, картофеля, луковичных, бобовых;
  • прореживание всходов;
  • полив но не обильный;
  • уничтожение сорняков и различных вредителей, органическая прикорневая подкормка;
  • обрезка усов земляники;
  • срезка цветов, предназначенных для хранения или длительных перевозок, выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;
  • заготовка впрок: варка варенья, консервирование, сушка;
  • уборка сада;
  • обрезка растений для снижения роста молодых побегов.

Не рекомендуется в 22 лунный день:


  • прищипка и пикирование.

Третья четверть (±)

Луна находится в фазе Третья четверть. Время нисходящей Луны - это "время посадок". При нисходящей Луне, когда Луна находится в знаках Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы и Скорпион соки опускаются и способствуют развитию корней.

Источник: mirkosmosa.ru

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