Календарь дачника на 3 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

03 мая 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Третья четверть (наступит 03.05.2021 в 22:52)». Это 22 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей. Процент освещенности Луны составляет 55%. Восход Луны в 02:48, а закат в 09:50.
Хронология лунных дней
- 21 лунный день c 02:07 02.05.2021 по 02:48 03.05.2021
- 22 лунный день c 02:48 03.05.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Водолей (−)
Луна в знаке Водолей. Это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды.
Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, т.к. появляется большая вероятность появления различных мутантов.
Благоприятно в водолее:
- вспашка, рыхление и окучивание;
- прополка и прореживание всходов;
- формирование кроны, обрезка усов у земляники, удаление лишних побегов и цветов, больных растений;
- прищипка, пасынкование;
- опрыскивание от вредителей и болезней;
- сбор семян и корнеплодов на семенники;
- уборка урожая на долгое хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля;
- уборка зерновых;
- заготовка цветков, плодов и семян лекарственных растений;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- выкопка луковиц и клубней для хранения;
- выпечка.
Возможно:
- посев и посадка цветов с большой вероятностью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов;
- укоренение и пересадка растений: абутилон (комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогнутая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), каллистемон лимонно-жёлтый, кокколоба ягодоносная, колеус (карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансеттия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта приятная, ятрофа.
Не благоприятно в водолее:
- посев-посадка и пересадка любых культур,в особенности на семена, кроме экспериментальных растений;
- полив, это может привести к заболеванию корней;
- подкормки, т.к. можно сжечь растение.
22 лунный день (±)
3 мая 2021 года в 12:00 — 22 лунный день. День благоприятен для любых не активных действий. Это день расположен к созиданию и оценки трудов, натраченных в Вашем огороде и саду.
Рекомендуется в 22 лунный день:
- посев и посадка корнеплодов, картофеля, луковичных, бобовых;
- прореживание всходов;
- полив но не обильный;
- уничтожение сорняков и различных вредителей, органическая прикорневая подкормка;
- обрезка усов земляники;
- срезка цветов, предназначенных для хранения или длительных перевозок, выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;
- заготовка впрок: варка варенья, консервирование, сушка;
- уборка сада;
- обрезка растений для снижения роста молодых побегов.
Не рекомендуется в 22 лунный день:
- прищипка и пикирование.
Третья четверть (±)
Луна находится в фазе Третья четверть. Время нисходящей Луны - это "время посадок". При нисходящей Луне, когда Луна находится в знаках Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы и Скорпион соки опускаются и способствуют развитию корней.
Источник: mirkosmosa.ru