Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 мая 2021 в России и мире

• Международный день хватания за грудь (International Grab a Boob Day)
• Международный день Солнца (Sun Day)
• Светлый понедельник (Поливальный понедельник)
• День кондитера
• День положительности в уме
• День солнечных пятнашек
• Праздник Кипяжской иконы Божией Матери
• День рождения «спама»
• День памяти преподобного Феодора Трихины
• Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day)
• День тюркизма (Turkism Day)
• Буддийский праздник Калачакры (Дуйнхор-хурал)
• День возрождения карачаевского народа
• День кексов с малиной (National Raspberry Popover Day) - США
• День паранормальных явлений (National Paranormal Day) - США
• День шоколадного заварного крема (National Chocolate Custard Day) - США
• Праздник «цветочного аромата» (Sham Ennessim) - Египет
• День медитации в саду (National Garden Meditation Day) - США
• День Великих озёр (Great Lakes Awareness Day) - США
• Майский праздник (Early May Bank Holiday) - Великобритания, Ирландия
• День разноцветной обуви (National Two Different Colored Shoes Day) - США
• День труда (Labour Day) - Австралия
• День домашних животных с ограниченными возможностями (National Disabled Pets Day) - США
• День анонимного автора (Wordsmith Day) - США
• День самообследования кожи (National Skin Self-Examination Day, Melanoma Monday) - США
• День общественного радио (National Public Radio Day ) - США
• День Конституции (Constitution Memorial Day) - Япония
• Праздник Третьего мая (Праздник Конституции) - Польша
• День текстиля (National Textiles Day) - США
• Праздник майских крестов (Fiesta de las Cruces) - Испания, Латинская Америка
• День бугристого ковра (National Lumpy Rug Day) - США
• День проектировщика сетей хранения данных (National SAN Architect Day) - США
• День страдания имама Али (Martyrdom of Imam Ali) - Иран
• День штата Монтана (National Montana Day) - США
• Именины у Александра, Григория, Феодора, Анастасии, Гавриила
• Фёдор Неводник (Власяничник, Окликание предков)
Важные события
1101 Князь Владимир Мономах заложил в Смоленске Успенский собор, в котором была помещена Смоленская икона Божией Матери.
1494 испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.
1729 пожаром уничтожена Немецкая слобода в Москве
1867 в России основано Общество Красного Креста.
1902 в США создана компании «Пепси».
1904 американский изобретатель Джордж Паркер (George Parker) запатентовал свою первую письменную ручку.
1932 первый полёт летающей лодки МБР–2 Г. М. Бериева.
1937 роман Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» получает Пулитцеровскую премию.
1957 в СССР принимается Постановление о реорганизации колхозов в совхозы.
1991 состоялось подписание "Виндхукской декларации", направленной на поддержание свободы прессы во всех странах.
1997 на конкурсе Евровидения в Дублине победили англичане «Katrina and the Waves» с песней «Love Shine a Light». На 15-м месте оказалась Алла Пугачёва с песней «Примадонна».
2006 около Сочи упал в море пассажирский самолёт А320 армянской авиакомпании «Армавиа», выполнявший рейс Ереван-Сочи. На борту находились 113 пассажиров.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik