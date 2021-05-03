Какой сегодня церковный праздник 3 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 3 маяПасхальная седмица
Преподобного Феодора Трихины
Преподобного Александра Ошевенского, игумена
Мученика младенца Гавриила Белостокского
Народные праздники
Поливальный понедельник
Это торжество приходится на первый понедельник после Пасхи и приурочено к весеннему обновлению природы.
В этот день принято поливать водой девушек. Считается, что такой обряд придает здоровье и красоту. Также поливают водой и домашних животных.
В некоторых регионах в этот день существует традиция ходить в гости к крестникам или крестным родителям, которым приносят угощения и дарят подарки.
Также существует волочебный обряд. Мужчины и парни собираются группами, ходят в гости и поют песни, в которых расхваливают хозяев дома. За это их угощают праздничной едой и алкогольными напитками.
Синий небосвод и безветренная погода предвещают дождь.
Окликание предков
В этот день принято чтить память умерших родственников.
По народным поверьям в этот день стираются преграды между мирами и тоскующие души умерших предков могут возвращаться в мир живых.
С утра в домах зажигают лампады и свечи перед иконами. Старшие женщины в семье посещают могилы умерших родственников. После накрывают поминальные столы, обязательными угощениями на которых являются кисель и горячие блюда. В народе верят: души, увидев сытный и щедрый стол, поймут, что семья не бедствует, и спокойно вернутся в мир мертвых.
В этот день нельзя ловить рыбу и ссориться.
Приметы
- Молния блеснула после дождя без грома – к ясной погоде.
- Появление двойной или тройной радуги указывает на улучшение погоды в этот день, но сулит вскоре сильные дожди.
- Если соловей запел на голые деревья, то неурожай на плодовые деревья.
- Цветки маргариток наклонились низко, почти до самой земли – к скорому ненастью.
- Появились первоцвета желтые цветочки – к скорому теплу.
Источник: my-calend