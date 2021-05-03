Жириновский предложил называть должность президента России новым словом

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил по другому назвать должность президента России в эфире издания URA.ru. По словам политика, слово «президент» пришло из английского языка.
- Над нами смеются дети в Англии и США, мол, у русских даже нет русского слова, чтобы назвать руководящую должность, — сказал Жириновский.
Глава партии считает, что слово "президент" можно было бы заменить "верховным правителем".
- Монархия — это идеальный вариант, но это устарело уже, все, - резко высказался политик, услышав предложение переименовать главу государства "царем".
По его мнению, нужно вернуть дореволюционную терминологию и в сферу административного деления страны, чтобы также избавиться от заимствований и бюрократизмов. При этом губернаторов регионов Жириновский предложил назвать наместниками. И по логике регионы - наместничествами. Их нужно делит ь на волости и уезды, считает Жириновский.