Несанкционированный митинг в Хабаровске завершился задержаниями 31 января

В Хабаровске 31 января состоялась очередная акция протеста. В ходе несанкционированного митинга было задержано несколько человек, передает dvnovosti.ru.
Утром практически полностью был закрыт квадрат от улицы Шеронова до Пушкина по Муравьёва-Амурского для транспорта. На самой площади Ленина стояли машины силовиков.
Судя по всему завершился митинг. Уходят с площади и сотрудники правоохранительных органов, дорогу открывают для проезда автомобилей.
Людей на площади практически не осталось, а вот силовиков очень много.
Без задержаний тоже не обходится. Уводят с площади людей. Вряд ли митинг продлится долго, если так пойдет дальше.
Ну и уже традиционный атрибут всех митингов - хоровод. Так выглядят протестные политические акции в Хабаровске.
Силовики требовали от народа разойтись, но люди, кажется, даже не замечают их. Несколько десятков человек на площади Ленина ругали власть.
13 человек задержаны в Хабаровске за участие в несогласованной акции, сообщается на сайте регионального управления МВД. Ранее полиция предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях 31 января. Всего, по данным МВД, в несанкционированном митинге приняли участие 58 человек.