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Несанкционированный митинг в Хабаровске завершился задержаниями 31 января

11:25 31.01.2021 Фото: dvnovosti.ru
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Митингующие водили хороводы. По официальным данным МВД, в городе в воскресенье задержали 13 человек за участие в акции, которая собрала 58 протестующих.

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В Хабаровске митинг-хоровод завершился задержаниями протестующих

В Хабаровске 31 января состоялась очередная акция протеста. В ходе несанкционированного митинга было задержано несколько человек, передает dvnovosti.ru.

Утром практически полностью был закрыт квадрат от улицы Шеронова до Пушкина по Муравьёва-Амурского для транспорта. На самой площади Ленина стояли машины силовиков.

Судя по всему завершился митинг. Уходят с площади и сотрудники правоохранительных органов, дорогу открывают для проезда автомобилей.

Людей на площади практически не осталось, а вот силовиков очень много.

Без задержаний тоже не обходится. Уводят с площади людей. Вряд ли митинг продлится долго, если так пойдет дальше.

Ну и уже традиционный атрибут всех митингов - хоровод. Так выглядят протестные политические акции в Хабаровске.

Силовики требовали от народа разойтись, но люди, кажется, даже не замечают их. Несколько десятков человек на площади Ленина ругали власть.

13 человек задержаны в Хабаровске за участие в несогласованной акции, сообщается на сайте регионального управления МВД. Ранее полиция предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях 31 января. Всего, по данным МВД, в несанкционированном митинге приняли участие 58 человек.

акция протеста задержания силовик хоровод
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От редакции

Вяло как-то?

Катерина, 31 января 2021 11:32
А вы из будущего?

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