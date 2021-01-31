Несанкционированный митинг в Хабаровске завершился задержаниями 31 января

Митингующие водили хороводы. По официальным данным МВД, в городе в воскресенье задержали 13 человек за участие в акции, которая собрала 58 протестующих.

В Хабаровске митинг-хоровод завершился задержаниями протестующих

В Хабаровске 31 января состоялась очередная акция протеста. В ходе несанкционированного митинга было задержано несколько человек, передает dvnovosti.ru.

Утром практически полностью был закрыт квадрат от улицы Шеронова до Пушкина по Муравьёва-Амурского для транспорта. На самой площади Ленина стояли машины силовиков.

Судя по всему завершился митинг. Уходят с площади и сотрудники правоохранительных органов, дорогу открывают для проезда автомобилей.

Людей на площади практически не осталось, а вот силовиков очень много.

Без задержаний тоже не обходится. Уводят с площади людей. Вряд ли митинг продлится долго, если так пойдет дальше.

Ну и уже традиционный атрибут всех митингов - хоровод. Так выглядят протестные политические акции в Хабаровске.

Силовики требовали от народа разойтись, но люди, кажется, даже не замечают их. Несколько десятков человек на площади Ленина ругали власть.

13 человек задержаны в Хабаровске за участие в несогласованной акции, сообщается на сайте регионального управления МВД. Ранее полиция предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях 31 января. Всего, по данным МВД, в несанкционированном митинге приняли участие 58 человек.