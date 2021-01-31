Ввести санкции против 35 россиян просит Байдена ФБК Навального. Читайте список

Ашурков, подписавший письмо, направленное Байдену, сообщил телеканалу, что организация призывает США оказать давление на президента России, чтобы тот освободил Навального.

Ашурков сообщил телеканалу, что разработал с Навальным список из 35 россиян до того, как Навальный вернулся в Россию из Германии. В письме отмечается, что уже существующие санкции не направлены на "достаточное число нужных лиц".

Предложенный список из 35 человек разделен на три группы: "олигархи", "нарушители прав человека" и "лица, напрямую причастные к преследованию Навального и нашей организации".