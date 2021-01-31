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Ввести санкции против 35 россиян просит Байдена ФБК Навального. Читайте список

15:24 31.01.2021 Фото: pixabay.com
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Предложенный список разделен на три группы: "олигархи", "нарушители прав человека" и "лица, напрямую причастные к преследованию Навального и нашей организации".

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Часть участников списка уже находились под санкциями
Телеканал CNN сообщил, что "Фонд борьбы с коррупцией" (включен Минюстом в список иноагентов) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против "восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину": бизнесмена Романа Абрамовича, главы Минздрава Михаила Мурашко и других, канал ссылается на копию письма фонда и его исполнительного директора.
"Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов - самой могущественной страны. (США) уже давно применяют санкции к лицам, причастным к коррупции. Если кто и может что-то сделать, так это США", - заявил исполнительный директор фонда Владимир Ашурков телеканалу CNN. Ашурков заявил, что команда Навального планирует направить такой же список Европейскому союзу и правительству Великобритании.
Как сообщает телеканал, ФБК (признан иноагентом) направил Байдену список предлагаемых лиц в пятницу. В письме отмечается, что семь из 35 имен уже внесены в санкционные списки США.
В копии письма, полученного CNN, Абрамович фигурирует в "приоритетном" коротком списке. Представитель Абрамовича заявил в электронном письме телеканалу, что "нет никаких оснований для таких заявлений, которые полностью беспочвенны". ФБК (признан иноагентом) также аргументирует включение в список министра здравоохранения России Михаила Мурашко - за якобы "сокрытие" отравления Алексея Навального и "препятствие усилиям" по его эвакуации в Германию для лечения.
Ашурков, подписавший письмо, направленное Байдену, сообщил телеканалу, что организация призывает США оказать давление на президента России, чтобы тот освободил Навального.
Ашурков сообщил телеканалу, что разработал с Навальным список из 35 россиян до того, как Навальный вернулся в Россию из Германии. В письме отмечается, что уже существующие санкции не направлены на "достаточное число нужных лиц".
Предложенный список из 35 человек разделен на три группы: "олигархи", "нарушители прав человека" и "лица, напрямую причастные к преследованию Навального и нашей организации".
"Мы не хотели обнародовать этот список до тех пор, пока не составим полное досье на этих лиц. Но после ареста (Навального) мы знали, что должны действовать", - заявил Ашурков телеканалу.
Американские СМИ опубликовали список россиян, против которых ФБК (признан иноагентом) просит у Байдена санкций, среди них Бортников, Песков, Собянин, Симоньян и др., передает

СМИ США публикуют список россиян, против которых ФБК просит у Байдена санкций:

Абрамович Роман
Бастрыкин Александр

Беглов Александр
Бортников Александр
Вайно Антон
Воробьев Андрей
Гаврилов Виктор
Дерипаска Олег
Золотов Виктор
Иванов Дмитрий
Калашников Александр
Картаполов Андрей
Кириенко Сергей
Костин Андрей
Крашенинников Павел
Миллер Алексей
Мишустин Михаил
Морозова Елена
Мурашко Михаил
Памфилова Элла
Патрушев Дмитрий
Песков Дмитрий
Попов Денис
Сечин Игорь
Симоньян Маргарита
Собянин Сергей
Соловьев Владимир
Тимченко Геннадий
Токарев Николай
Усманов Алишер
Чайка Юрий
Шувалов Игорь
Эрнст Константин
Янчук Игорь

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, напоминает РИА Новости.
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От редакции

Байден прислушается?

Аноним, 31 января 2021 15:41
А Скабееву забыли с Киселевым. Добавить!
Да уж.., 31 января 2021 16:11
Трудно себе представить, чтобы какая-то группа американцев обратилась к президенту России с просьбой ввести санкции против руководителей, бизнесменов, телеведущих своей страны. А вот для навальнистов это - обычные дела.
Аноним, 31 января 2021 16:27
Так надо же закрыть лазейку ярым путиноидам пристраивать наворованное на западе!
Аноним, 31 января 2021 16:19
***
Фу, БяКа...
***

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