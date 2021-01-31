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Власти сообщают о 300 участниках незаконной акции в Москве 31 января. А ОВД-инфо - о 142 задержанных в центре столицы

17:42 31.01.2021 Фото: Скриншот
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По громкоговорителям правоохранители призывают протестующих соблюдать порядок и разойтись. Полиция перекрыла площадь трех вокзалов в Москве, куда направились участники несогласованной акции. Здесь произошли стычки.

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В Москве около 300 человек собрались на незаконной акции

Около 300 человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Так, на Сухаревскую площадь вышли 200 человек, а у станции метро "Красные ворота" собрались 100.

К настоящему моменту, по информации корреспондента РИА Новости, задержаны как минимум 66 человек, включая депутата Мосгордумы Евгения Ступина и члена Совета по правам человека и журналиста Николай Сванидзе. Последнего позднее отпустили.

Также сообщается, что участников несанкционированной акции на "Красных воротах" оттеснили.

По информации омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой, к ней не обращались москвичи из-за задержаний на незаконной акции.

Так, на Чистых прудах задержали 24 нарушителя, на Трубной площади — 19, в районе Сухаревской — 35.

При этом одиночные задержания активно продолжаются.

По громкоговорителям правоохранители призывают протестующих соблюдать порядок и разойтись.

Также появилась информация о задержаниях у "Красных ворот".

По информации ОВД-инфо, на 13.30 (мск) в столице задержано 142 человек. А общее число по стране превышает 1000.

Полиция перекрыла площадь трех вокзалов в Москве, куда направились участники несогласованной акции. Здесь произошли столкновения между протестующими и полицейскими, передает корреспондент РБК.

После столкновений полиция оцепила здание Ленинградского вокзала и начала зачищать площадь около него, сообщает корреспондент РБК. Также полиция оттеснила протестующих, которые шли к Комсомольской площади со стороны станции Каланчевская и которые шли по Каланчевской улице.

Корреспонденты РБК сообщают о массовых задержаниях у площади и в Орликовом переулке.

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