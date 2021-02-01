Прижалась голой грудью к ногам Олега Майами бывшая жена Гуфа Айза Анохина

Откровенную фотографию девушка сопроводила объяснениями перед подписчиками о разнице в возрасте между ней и Майями – певец младше Айзы на 6 лет.

Бывшая жена Гуфа прижалась голой грудью к ногам Олега Майамии

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина (Долматова), которая ведет свой скандальный Instagram, где уже даже появлялось видео ее гениталий, на этот раз выложила фотографию, где грудью прижимается к татуированным ногам своего нового возлюбленного Олега Майями. Откровенную фотографию девушка сопроводила объяснениями перед подписчиками о разнице в возрасте между ней и Майями – певец младше Айзы на 6 лет.

«Молодые мои, самые красивые, самые правильные, самые самые) да, я помню, что старше Олега на целых 6 лет!) и я помню, что мне 36 прекрасных лет и я не считаю себя подростком внешне))) но с появлением отношений с Олежей, я почувствовала себя подростком ВНУТРИ)) и я каждой женщине любого возраста желаю таких же ощущений! В общем, вы меня не обижаете)) я просто блокирую, ибо фу на токсичных людей!», - написала экс-жена Гуфа.

Подписчики поддержали девушку. «Такая незначительная разница у такой молодой пары, я вообще не понимаю, как это стало темой))) это же даже не разница)) ребята, успехов и любви»,- написала elena zolovatskaya. С ней согласились другие фолловеры.