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Прижалась голой грудью к ногам Олега Майами бывшая жена Гуфа Айза Анохина

11:45 01.02.2021 Фото: instagram.com/aizalovesam
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Откровенную фотографию девушка сопроводила объяснениями перед подписчиками о разнице в возрасте между ней и Майями – певец младше Айзы на 6 лет.

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Бывшая жена Гуфа прижалась голой грудью к ногам Олега Майамии

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина (Долматова), которая ведет свой скандальный Instagram, где уже даже появлялось видео ее гениталий, на этот раз выложила фотографию, где грудью прижимается к татуированным ногам своего нового возлюбленного Олега Майями. Откровенную фотографию девушка сопроводила объяснениями перед подписчиками о разнице в возрасте между ней и Майями – певец младше Айзы на 6 лет.

«Молодые мои, самые красивые, самые правильные, самые самые) да, я помню, что старше Олега на целых 6 лет!) и я помню, что мне 36 прекрасных лет и я не считаю себя подростком внешне))) но с появлением отношений с Олежей, я почувствовала себя подростком ВНУТРИ)) и я каждой женщине любого возраста желаю таких же ощущений! В общем, вы меня не обижаете)) я просто блокирую, ибо фу на токсичных людей!», - написала экс-жена Гуфа.

Подписчики поддержали девушку. «Такая незначительная разница у такой молодой пары, я вообще не понимаю, как это стало темой))) это же даже не разница)) ребята, успехов и любви»,- написала elena zolovatskaya. С ней согласились другие фолловеры.

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Публикация от A I Z A D O L M A T O V A (@aizalovesam)

блогер инста Айза Анохина
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Аноним, 01 февраля 2021 12:34
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