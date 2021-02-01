Развернул на 360 градусов от удара с маршруткой №14 девочку в синей куртке на пешеходном переходе у ТЦ "Астор" водитель в Бердске

При этом девочка сигнализировала водителю перед тем как выйти на "зебру". Но водитель маршрутки не затормозил. Девочке все же не удалость избежать удара о правую сторону капота тяжелого автомобиля.

Водитель маршрутки спрятал лицо от журналиста "Курьер. Среда. Бердск"

Утром 1 февраля в районе 8:30-8:50 на пешеходном переходе водитель маршрутки №14 у ТЦ «Астор» между остановками «Школа» и «Переезд» совершил наезд на пешехода. "Курьер. Среда. Бердск" стал очевидцем происшествия и сфотографировал регистрационный номер автомобиля - Е630УС 154 региона. Предположительно, под удар маршрутки попал ребенок не более 13 лет в куртке синего цвета с белыми пятнами. После столкновения пассажиры ужаснулись от того, как девочку развернуло на 360 градусов. При этом девочка сигнализировала водителю перед тем как выйти на "зебру". Но водитель маршрутки не затормозил. Девочке все же не удалость избежать удара о правую сторону капота тяжелого автомобиля. Только в этот момент водитель остановился. Однако помощь он ей не оказал, а пострадавшая, вероятно от шока, убежала в сторону торгового центра.

"Курьер. Среда. Бердск" обратился за комментарием ситуации к директору некоммерческого партнерства перевозчиков «Сибирский союз перевозчиков» Виктору Глушкову:

- Нет, это не наша маршрутка.

Если вы являетесь очевидцем или вы знаете какую-либо информации о произошедшем, пишите нам на почту bkurer@mail.ru или на WhatsApp 8-953-878-90-10.