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Развернул на 360 градусов от удара с маршруткой №14 девочку в синей куртке на пешеходном переходе у ТЦ "Астор" водитель в Бердске

11:16 01.02.2021, Михаил Бедраев Фото: Михаила Бедраева
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При этом девочка сигнализировала водителю перед тем как выйти на "зебру". Но водитель маршрутки не затормозил. Девочке все же не удалость избежать удара о правую сторону капота тяжелого автомобиля.

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Водитель маршрутки спрятал лицо от журналиста "Курьер. Среда. Бердск"

Утром 1 февраля в районе 8:30-8:50 на пешеходном переходе водитель маршрутки №14 у ТЦ «Астор» между остановками «Школа» и «Переезд» совершил наезд на пешехода. "Курьер. Среда. Бердск" стал очевидцем происшествия и сфотографировал регистрационный номер автомобиля - Е630УС 154 региона. Предположительно, под удар маршрутки попал ребенок не более 13 лет в куртке синего цвета с белыми пятнами. После столкновения пассажиры ужаснулись от того, как девочку развернуло на 360 градусов. При этом девочка сигнализировала водителю перед тем как выйти на "зебру". Но водитель маршрутки не затормозил. Девочке все же не удалость избежать удара о правую сторону капота тяжелого автомобиля. Только в этот момент водитель остановился. Однако помощь он ей не оказал, а пострадавшая, вероятно от шока, убежала в сторону торгового центра.

"Курьер. Среда. Бердск" обратился за комментарием ситуации к директору некоммерческого партнерства перевозчиков «Сибирский союз перевозчиков» Виктору Глушкову:

- Нет, это не наша маршрутка.

Если вы являетесь очевидцем или вы знаете какую-либо информации о произошедшем, пишите нам на почту bkurer@mail.ru или на WhatsApp 8-953-878-90-10.

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Водитель не затормозил перед "зеброй"
водитель ДТП маршрутка пешеход Виктор Глушков
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От редакции

Это нормально?

Аноним, 01 февраля 2021 11:23
Как это незарегистрированная маршрутка перевозит людей по 14 маршруту Дай,Бог,чтобы поскорее пришел другой перевозчик Каждую неделю ЧПи никому дела нет
Аноним, 01 февраля 2021 12:41
Вы знаете чем отличается длинна тормозного пути маршрутки и длинномерного списанного автобуса с мёртвыми зонами обзора дороги? Вы считаете, что удар длинномерного б/у автобуса списанного в столице, под управлением пастуха-гастарбайтера с купленными правами девочка бы точно пережила?
Шок, 01 февраля 2021 11:35
Зато Мэр грамоты получает, в транспортном отделе порядок навести не может, к черту бы выгнал этих бездельниц
Аноним, 01 февраля 2021 11:37
Маршрутчики совсем ума лишились от безнаказанности. На пешеходном переходе возле перекрестка Свердлова и Маркса, пешеходный переход совмещен с остановкой общественного транспорта. Поэтому, когда переходишь через улицу от парка часто приходится обходить по проезжей части стоящий общественный транспорт. Идешь прям по скользкой дороге, прям в лобовую с едущими машинами и думаешь, что сейчас подскользнусь, упаду и меня точно переедут. Вот бы планировщикам руки оторвать. Но вернемся к теме: когда дорогу переходишь (ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ между прочим) ни одна маршрутка не остановится и не пропустит. Все едут к остановке и тормозить не собираются
Аноним, 01 февраля 2021 12:45
Вот это номер! А чья маршрутка может перевозить пассажиров??
Аноним, 01 февраля 2021 12:46
Переход от Астора по Красной Сибири очень опасный, если одна машина остановится, пропуская пешехода, то вторая, движущаяся параллельно, может и не остановиться. Несколько раз попадала в эту ситуацию. Светофор нужно ставить.

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