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Украл золота на 89 000 рублей у тети родной племянник рецидивист в Новосибирске

13:54 01.02.2021 Фото: pixabay.com
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Полицейскими было установлено, что подозреваемый, находясь в квартире родственницы, воспользовавшись тем, что женщина вышла на кухню, тайно похитил ювелирные изделия и после чего покинул помещение.

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В Новосибирском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже золотых украшений

27 января около 22.00 в полицию поступило сообщение 56-летней жительницы села Красноглинное о том, что у нее похищены ювелирные украшения и открыто окно в квартире на первом этаже. Сумма ущерба составила 89 тысяч рублей. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» был установлен и задержан раннее судимый 22-летний племянник потерпевшей.

Полицейскими было установлено, что подозреваемый, находясь в квартире родственницы, воспользовавшись тем, что женщина вышла на кухню, тайно похитил ювелирные изделия и после чего покинул помещение. Как пояснил задержанный, перед тем как ему уйти, он открыл одно из окон, чтобы родственница подумала о проникновении неизвестного в квартиру.

Похищенное молодой человек сдал в ломбарды, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.

Источник: 54.мвд.рф

вор задержали кража ювелирные украшения
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