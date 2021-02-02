Что собой представляет увеличение продаж в сегменте Премиум и на что стоит присмотреться в первую очередь?

Продукты высокой стоимости, продажа эксклюзивных услуг, торговля недвижимостью класса люкс, а также бренды всех мастей - и есть задача контекстной рекламы в Гугл или Яндексе. Таким образом, премиум реклама - это одно из лучших решений, благодаря которому есть возможность без проблем действительно увеличить собственные продажи в разы. Стоит понимать, что клиенты будут слетаться как мотыльки на цветочек, если рекламу сделать яркой и максимально качественной. Скучная реклама сейчас не действует и не приносит необходимые результаты.

Каковы решения: почему так важно запустить соответствующую рекламу?

На что стоит обратить внимание при ведении кампаний по увеличению продаж в сегменте Премиум:

Выбор семантического ядра. Подход с фильтром по уборке общих слов и фраз помогает отсекать бюджетных покупателей. Исключая слова “недорого”, “своими руками”, “дешево” и т.п. в сегменте остаются только дорогие потенциальные клиенты. Благодаря Яндекс и Гугл рекламные объявления показываются лишь тем посетителям, кто вводил запрос конкретного бренда класса Премиум. Выцеливание клиентов благодаря правильному подбору площадок. Здесь можно выгружать список наиболее интересных сайтов и форумов в сегменте Премиум. Приемлемая стоимость в сравнении с баннерной рекламой, ведь в Гугл Adwords необходимо платить за клики — это намного дешевле. Показ рекламы осуществляется только тем посетителям сайта, которые интересовались люксовыми брендами.

К чему же еще важно присмотреться в первую очередь?

Работа ведется через аудиторию, которая относится к платежеспособной. Для этой цели применяется очень узко направленный таргетинг. Этот момент связан с тем, что реклама, допустим, недвижимости класса люкс, показывается не просто тем, кто только спрашивает, но и живет на территории отдельного коттеджного поселка. Стоит помнить, что таргетинг сейчас является отличным рекламным средством, которое стоит использовать всем, кто хочет выбраться в ТОП.