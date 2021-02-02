Победители школьники Бердска в региональном этапе Всероссийской олимпиады по ОБЖ. Списки лучших

Каждый из победителей получил право представлять Новосибирскую область на заключительном этапе олимпиады, который пройдет в апреле 2021 года.

Среди победителей немалое число бердчан

В Новосибирской области стали известны победители регионального этапа Всероссийской олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности. Местом проведения состязаний стал Новосибирский государственный педагогический университет, мероприятие проходило при поддержке Главного управления МЧС по Новосибирской области. За победу боролись 112 учащихся 9-11 классов, из них 11 школьников стали победителями. Об этом 2 февраля сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Участники олимпиады продемонстрировали свои навыки и умения в различных экстренных ситуациях, при этом показали как теоретические знания предмета, так и практические. Мероприятие проходило в течение двух дней: в первый день ребята состязались в теоретических знаниях, решая тесты по общим вопросам ОБЖ, а во втором доказывали их на практике. Юноши и девушки преодолевали водные преграды, проводили спасательные работы на воде и оказывали первую помощь пострадавшему. Школьники спасали пострадавших на плоту, переправляли рюкзаки и автоматы, ориентировались без компаса, проводили поиск объекта по азимуту. Кроме того, надевали боевую одежду пожарных, тушили условное возгорание и оказывали помощь пострадавшим при пожаре.

Судейская коллегия после подведения итогов определила 11 победителей регионального этапа. Победителем среди 9 классов стала Настя Белецкая из Новосибирска, набравшая 71,75 баллов из 100 возможных.

Среди учеников 10 классов победителями признаны:

Мария Токарева г. Бердск (80,25);

Александр Сапов г. Бердск (78,25);

Арина Балковая г. Новосибирск (72,5);

Мария Кальван г. Бердск (72,25).

Лучшие результаты среди 11-классников показали:

Екатерина Селиванова г. Новосибирск (74,25);

Александр Жевайкин Тогучинский район (74);

Дарья Толшина г. Бердск (73,25);

Алексей Кульков г. Бердск (72,75);

Варвара Еремчук Черепановский район (72);

Алексей Карпов Сузунский район (71,75);

Егор Огнев г. Бердск(71,75).

Каждый из победителей получил право представлять Новосибирскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, который пройдет в апреле 2021 г.

Напомним, что организаторы регионального этапа мероприятия: кафедра анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Новосибирского государственного педагогического университета и Региональный центр Сибирского федерального округа по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности. В качестве экспертов и членов судейской коллегии выступали специалисты Центра по обеспечению мероприятий ГО, ЧС и пожарной безопасности Новосибирской области, Областного учебно-методического центра по ГОЧС, детско-юношеского движения «Школы Безопасности». В проведении этапов мероприятия были задействованы курсанты студенческого спасательного отряда «SALUS», представители Новосибирского регионального отделения РОССОЮЗСПАСА, поискового отряда «Маяк» и специалисты центра «Первая Помощь», а также волонтеры из туристических и спортивных клубов.

Главное управление МЧС России поздравляет победителей и желает им удачи и самых лучших результатов в финале олимпиады.