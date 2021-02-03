"Подарили дом, а теперь куда мне уходить?: Выселяет из дома дочь-сотрудник МВД, заявила мать из Новосибирска

Случилась беда — умер муж Галины. Она осталась одна в доме. Прошло три года с момента, как дом родители подарили дочке. И вот их дочь Ольга пришла к матери с требованием освободить дом, поскольку он принадлежит ей. Что рассказала дочь-полицейский - в материала "Курьер. Среда. Бердск".

Дочь подала в суд иск о выселении матери из дома

В каждой семье случаются конфликты. Родители стараются дать своим детям всё, что в их возможностях. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась со своей историей Галина Левченко из Новосибирска. Она с мужем и двумя дочками жила в трёхкомнатной квартире в Первомайском районе Новосибирска. Галина и Леонид работали, растили, учили детей. Старались, чтобы девочки были не хуже других одеты. Дали образование дочерям. Шло время, обе дочки вышли замуж, родились внуки. Семья выросла, жить всем вместе стало тесно. Старшая дочь с мужем взяли ипотеку, Галина с мужем стали поручителями по ней. Чтобы как-то улучшить жилищные условия семьи, муж Галины начал строить дом. Вскоре родители ушли жить в дом, продолжая стройку, вкладывая туда свои средства и силы.

Платить ипотеку дочь не смогла, не рассчитали силы. Ипотечную квартиру забрал банк, а долг по суду взыскали с поручителей - Галине с мужем предъявили иск на сумму около п1,5 миллионов рублей, рассказывает Галина. Стали высчитывать с пенсии. Денег стало совсем мало, но нужно было достраивать дом. Работали оба, постепенно покупали стройматериалы, тянулись из последних сил.

Однажды, по словам Галины, ей по телефону несколько дней подряд звонили с неизвестного номера и грозили забрать дом, если она не погасит срочно долг. Они с мужем перепугались, что у них отберут дом. Ольга, их вторая дочь, сказала, что если они перепишут дом на неё, то дом не смогут отнять за долги. Муж Галины написал дарственную на дом на Ольгу. Звонки с угрозами отнять дом за долги прекратились. Галина помогала растить внуков. Дом достраивали.

Тут случилась беда — умер муж Галины. Она осталась одна в доме. Прошло три года с момента, как дом родители подарили дочке. И вот их дочь, Ольга Леонидовна, пришла к матери с требованием освободить дом, поскольку он принадлежит ей. Галина Федоровна в шоке.

-Случайно по телевизору я услышала, что не могут отнять единственное жильё за долг, значит нас кто-то специально подтолкнул, чтобы мы «подарили» дом, и теперь куда мне уходить? Я сказала дочке, купи мне квартиру или студию, я тогда, конечно, оставлю вам дом. Она ответила, что у неё нет денег, кроме материнского капитала, а что купишь на эти деньги? – рассказывает Галина Левченко.

Чтобы как-то защитить своё право на проживание в собственноручно построенном доме, Галина Федоровна подала в суд заявление признать дарственную на дом неправомочной.

- Я люблю свою дочь, я бы очень хотела решить всё миром, я люблю внуков, у Ольги двое детей, разве я им пожелаю плохого? Но куда мне выселяться?- переживает Галина Левченко.

На контакт, по словам Галины, дочь не идёт. Несколько раз мать пыталась поговорить с Ольгой, но дочь на звонки не отвечает, при встрече отводит взгляд и уходит.

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» связался с дочкой Галины, Ольгой Маршал.

- Я никогда не собиралась выгонять маму из дома, если бы мы с мужем и детьми собрались там жить, то обязательно бы купили маме какую-то квартиру, в любом случае не оставили бы маму на улице. В суд подала мама, а я никаких претензий к ней не имею, - ответила на заявление матери Ольга Леонидовна, которая работает в линейном отделе полиции на станции Инская.

Первое заседание суда по гражданскому иску состоялось 25 января 2012 года. Как сказала Галина Федоровна, её дочь Ольга в судебном заседании подала иск о выселении её из дома. 15 февраля 2021 года состоится второе заседание суда.