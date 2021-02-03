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Заменил условный срок на реальный Алексею Навальному суд Москвы. В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев

08:03 03.02.2021 Фото: пресс-служба суда
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После заседания Симоновского суда защита заявила, что обжалует в Мосгорсуде и кассации сегодняшнее постановление суда, а также обратится в Кабинет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ в отношении Навального по делу "Ив Роше".

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Алексея Навального отправили в тюрьму

2 февраля 2021 года Алексею Навальному заменил условное наказание на реальное суд Москвы. Он будет этапирован после вступления решения суда в силу в одну из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах. Не исключено что Навальный может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве.

Напомним, Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении.

Согласно решению суда, Навальному зачли срок, проведенный под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету день в день. Фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Если решение суда в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

После заседания Симоновского суда защита заявила, что обжалует в Мосгорсуде и кассации сегодняшнее постановление суда, а также обратится в Кабинет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ в отношении Навального по делу "Ив Роше".

алексей навальный реальный срок суд
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