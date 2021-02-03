Родительский контроль через приложение

Гаджеты уверенно вошли в нашу жизнь, открыв доступ к разнообразной информации в интернете. В связи с этим возникла необходимость в защите детей от различного вредного контента.

Родители все чаще беспокоятся о том, что читают и смотрят их дети в интернете, поэтому выбирают специализированные приложения, ограничивающие возможности гаджетов. Такой способ гораздо эффективнее, чем просто запрещать ребенку играть в игры, общаться в социальных сетях или посещать подозрительные сайты. Программы для родительского контроля обеспечивают надежную защиту от вредного контента, помогают ограничить время пользования гаджетом, поэтому ребенок меньше отвлекается и больше времени посвящает учебе.

Зачем нужно приложение

Мобильные устройства с операционными системами Android и iOS имеют встроенные инструменты для ограничения доступа к интернет-ресурсам. В настройках смартфона можно выбрать функцию родительского контроля, чтобы контролировать время пребывания в интернете, не допускать открытие подозрительных сайтов и скачивание опасных программ. Инструменты проработаны не идеально, поэтому дети легко находят способ, как обмануть систему и выключить контроль. Чтобы этого не произошло, лучше загрузить специальное приложение, которым можно управлять удаленно с родительского смартфона.

Программа для родительского контроля устанавливается на смартфон ребенка. Владелец не может самостоятельно выключить приложение или обойти его ограничения. Через программу родители могут контролировать доступ к интернету, получать оповещения о переписках и истории поиска, отслеживать местоположение ребенка и многое другое. Приложение для родительского контроля удобно в использовании, обладает широким функционалом, позволяет управлять гаджетом в удаленном режиме.

Важные инструменты программы для родительского контроля

Возможности, которые предлагает приложение:

отслеживание местоположения в режиме реального времени – родители в любой момент могут узнать, где сейчас находится их ребенок, а также просмотреть историю перемещений за день, неделю и даже месяц;

ограничение времени, проведенное в интернете – если ребенок слишком много времени тратит на игры, социальные сети, посещение различных веб-ресурсов и отвлекается от учебы, можно установить ограничение по времени;

фильтрация интернет-сайтов – специальный фильтр закрывает доступ к интернет-ресурсам с вредным контентом;

контроль общения в мессенджерах, сообщений и звонков – по запросу родители могут получить список вызовов, почитать переписки в социальных сетях, смс, некоторые программы позволяют прослушивать звонки;

экстренная кнопка – приложение позволяет в одно нажатие отправить сигнал на родительский смартфон, чтобы сообщить об опасности.

Установив приложение, родителям не придется беспокоиться, что дети много времени проводят в интернете. При необходимости можно ограничить доступ к различным сайтам, установить время пользования гаджетом, получить информацию о звонках и сообщения, а также отследить перемещение в реальном времени.

Выбираем подходящее приложение

В связи с тем что разработчики предлагают разнообразные приложения, выбрать подходящее бывает трудно. Мы собрали самые популярные программы, которые чаще всего используют родители для контроля детских гаджетов:

Где Мои Дети Kaspersky Safe Kids Kids Place ScreenTime

Это лишь часть программ, которые предлагают функции и инструменты для родительского контроля. Приложения можно протестировать в бесплатном режиме, но чтобы воспользоваться полным функционалом, лучше оформить платную подписку.

Программы с функцией GPS-трекеров

«Где мои дети» – лучшее приложение, которое можно установить на смартфон или смарт-часы. Функциональные возможности включают:

отслеживание местоположения;

получение информации о проведенном времени в интернете;

функция тайного звонка с целью узнать, что происходит вокруг ребенка;

получение истории перемещений;

дистанционное управления со смартфона родителей;

сведения о посещении сайтов, переписках, звонках.

Locategy – еще одна программа-трекер. Позволяет определить местоположение пользователя, ограничить безопасную зону, отправляет информацию о нахождении ребенка на привязанный смартфон. Родители могут удаленно контролировать содержимое гаджета, удалять файлы и блокировать опасные сайты и приложения. Бесплатная версия включает практически все важные функции. Платная подписка позволяет получить историю за месяц пользования, расширяет перечень запрещенных программ. Пользование на месяц обойдется в 99 рублей.

Boomerang – как и два предыдущих приложения, позволяет установить границы безопасной зоны. Как только ребенок выйдет за границу, например, уйдет из школы во время уроков, родители получат оповещение. Главный недостаток – могут возникать сложности при настройке.

Выбирайте подходящую программу из представленного списка, чтобы установить надежный контроль и получать необходимую информацию в дистанционном режиме.