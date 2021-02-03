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Назвал агрессивным поведение Навального в суде политолог

14:15 03.02.2021 Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда
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Столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года.

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Столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному

Поведение блогера Алексея Навального во время судебного заседания 2 февраля было агрессивным, считает политолог Михаил Ковалев.

«По ходу заседания стало понятно, что настрой у Навального агрессивный. Он, собственно, ожидал такого решения суда. У него нет такой позиции правовой и политической, которая позволила бы суду учесть исключения в очередной раз», — заявил он РЕН ТВ.

По словам Ковалева, адвокаты вряд ли смогут обжаловать решение суда, однако команда Навального будет максимально использовать информационные поводы для привлечения внимания к его персоне.

«Это рассмотрение дела по оскорблению ветеранов, анонсировано расследование дела о мошенничестве. Ну и конечно, предстоящие выборы в Государственную думу», — заключил он.
Ранее хамским и «гопническим» поведение блогера в процессе рассмотрения его дела назвал политолог Александр Малахов.

Кроме того, политолог Алексей Мартынов в беседе с «Известиями» назвал единственно верным решение суда по делу Навального.

Столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года.
Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

новичок оппозиция пропаганда тотальный контроль Алексей Навальный
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