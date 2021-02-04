Юристы создают "космический суд". Зачем?

"Космический суд" только создается, и как он будет работать на практике пока сказать сложно, но главная проблема уже проглядывается.

Юристы создают "космический суд"

В ОАЭ создают международный "космический суд" для разрешения споров при работе на орбите Земли. О чем именно идет речь, объяснил в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Космический суд" – это глобальная инициатива ОАЭ для ускорения процесса освоения космоса. Предполагается, что новая структура будет рассматривать споры между компаниями, которые ведут свою коммерческую деятельность за пределами Земли. Базироваться новый юридический орган будет в Международном финансовом центре Дубая (DIFC).

Среди задач, которые должен будет решать "космический суд", ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт выделяет распределение орбит между спутниками и решение конфликтов.

"Есть конфликты интересов из-за положения спутников на геостационарной орбите. Пока споры разрешаются без судов, но они есть. Еще есть пример с навигационными спутниками. Между ними распределены высоты, но когда заходит разговор об удалении этих спутников, то возникают споры о том, как избежать столкновения. Есть конфликты интересов, их лучше всего разрешать в суде, а не тихо, в кулуарах", - считает эксперт.

"Космический суд" только создается, и как он будет работать на практике пока сказать сложно, но главная проблема, по мнению Натана Эйсмонта уже проглядывается.

"Проблема заключается в обеспечении уверенности в независимости такого суда и в удобном геополитическом положении. Если Эмиратам удастся, то это очень хорошо. Если получится в судебном плане все сделать, то они будут пионерами. Впечатление такое по их другой международной деятельности, что у них такое может получиться", - предположил Натан Эйсмонт в интервью радио Sputnik.

Источник: radiosputnik.ria.ru