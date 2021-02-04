Где запретили кальяны в 2021 году? Новый антитабачный запрет

Известно, что довольно часто покурить кальян можно не в специализированных заведениях, а в заведения общественного питания.

Перед множеством владельцев встанет необходимость изменить формат заведения

28 января 2021 года Государственная дума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), запретив кальян в общепите. Таким образом, он вместе с вейпом и электронным сигаретам был приравнен к табачным изделиям, которыми, согласно Федеральному законодательству, также являются сигареты. Несмотря на это предприниматели, ощутили ущерб для своего бизнеса до принятия поправок, так как кальянным неоднократно запрещали работать во время пандемии коронавирусной инфекции в различных городах РФ.

Что думают предприниматели по поводу запрета кальянных в заведениях общепита

Множество предпринимателей, что являются владельцами кальянных, испытали на себе ограничительные меры, которые были введены в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Начиная с осени 2020 года в Москве не разрешалось предоставлять кальяны в заведениях общественного питания, так как его употребление сочли фактором, способствующим распространению COVID-19. Клиенты, курящие кальян, пользуются одной трубкой. Известно, что в заведениях используются одноразовые мундштуки, надеваемые на неё.

Тем не менее, клиенты выдыхают из лёгких дым, который может содержать вирус. Известно, что довольно часто покурить кальян можно не в специализированных заведениях, а в заведения общественного питания. Таким образом, депутаты Государственной думы и власти Москвы пришли к мнению, что курение кальяна может оказаться опасным в условиях пандемии. Осенью 2020 года от предпринимателей начали требовать убрать данную услугу из меню.

Директор кальянной из Томска Филипп Конов поделился своим мнением с широкой общественностью касательно запрета, введённого 28 января 2021 года. По его словам, перед множеством владельцев встанет необходимость изменить формат заведения или начать работать подпольно. Второй вариант по его словам является наиболее вероятным, так как кальянные являются малым бизнесом, что для перепрофилирования заведения необходим бюджет, которого у предпринимателей нет.

Таким образом, прибыль владельцев кальянных значительно снизится, а также будут увеличены риски. Филипп Конов добавил, что Российской Федерации существует судебная практика, когда заведения, не предоставляющие клиентам возможность купить напитки или еду, были приравнены к общепиту. Директор пришёл к выводу, что введённые поправки фактически запрещают кальянные. Владельцы бизнеса будут вынуждены заранее выделять денежные средства, которые будут использоваться для уплаты штрафов.

Продолжат ли работать кальянные на территории Российской Федерации

Глава Федерации рестораторов Российской Федерации Игорь Бухаров дал интервью по поводу запрета на предоставление кальянов в заведениях общественного питания. По его словам, отдельные заведения смогут продолжить свою работу, так как курение кальяна достаточно прижилось на территории РФ. Известно, что рынок кальянного табака продолжал из года в год расти на 30-40%. Таким образом, сложилась ситуация, что запрет негативно сказался на настроениях посетителей ресторанов и других заведений.

В результате данного принятых поправок люди вынуждены приносить с собой еду или бокал пива из другого заведения, сохранять чек и идти в кальянную. Таким образом, владельцы заведений будут защищены от того, что их не будут штрафовать, так как необходимо подтверждение, что оплата услуг общественного питания не осуществлялось в кальянной. Отечественные эксперты пришли к выводу, что существует острая необходимость в Федеральном законодательстве добавить отдельную категорию «кальянный клуб».

Владельцы данного бизнеса и их клиенты надеются на то, что это произойдёт в ближайшее время, так как в ином случае суды будут делать противоречащие друг другу трактовки. Отдельная категория обеспечит безопасность предпринимателям и прозрачность. Вместе с этим возможно введение профессиональных стандартов, которые связаны с эпидемиологической безопасностью.

Кальянные в России могут штрафовать и закрывать на некоторый срок

9 января 2021 года случился прецедент, во время которого в Москве были временно опечатаны три кальянные. Данный случай позволяет предположить, что власти могут закрывать и штрафовать владельцев, предоставляющих возможность курения кальянов в тех заведениях, которые классифицируются как общепит. Временное закрытие кальянных «Москальян» и Hookahplace, а также бара «Энигма» состоялось в ночь с 8 января.

Согласно данным, которые были представлены СК РФ, сотрудники правоохранительных органов получили подтверждение того, что в заведения не соблюдались меры эпидемиологической безопасности. По сведениям посетителей, в кальянных не использовались средства индивидуальной защиты, а также продолжалась работа после 00:00 по московскому времени, что является нарушением.

Инспектор ОАТИ Андрей Поплавский сообщил широкой общественности, что владельцам, нарушившим ограничительные меры, выплатили штраф до 300 тыс. российских рублей, а также приостановили деятельность заведений сроком до 90 дней. Данное решение было принято судом по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Источник: 1rre.ru