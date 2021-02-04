04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Где запретили кальяны в 2021 году? Новый антитабачный запрет

16:50 04.02.2021 Фото: pixabay
0

Известно, что довольно часто покурить кальян можно не в специализированных заведениях, а в заведения общественного питания.

% name% title
Перед множеством владельцев встанет необходимость изменить формат заведения

28 января 2021 года Государственная дума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), запретив кальян в общепите. Таким образом, он вместе с вейпом и электронным сигаретам был приравнен к табачным изделиям, которыми, согласно Федеральному законодательству, также являются сигареты. Несмотря на это предприниматели, ощутили ущерб для своего бизнеса до принятия поправок, так как кальянным неоднократно запрещали работать во время пандемии коронавирусной инфекции в различных городах РФ.

Что думают предприниматели по поводу запрета кальянных в заведениях общепита

Множество предпринимателей, что являются владельцами кальянных, испытали на себе ограничительные меры, которые были введены в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Начиная с осени 2020 года в Москве не разрешалось предоставлять кальяны в заведениях общественного питания, так как его употребление сочли фактором, способствующим распространению COVID-19. Клиенты, курящие кальян, пользуются одной трубкой. Известно, что в заведениях используются одноразовые мундштуки, надеваемые на неё.

Тем не менее, клиенты выдыхают из лёгких дым, который может содержать вирус. Известно, что довольно часто покурить кальян можно не в специализированных заведениях, а в заведения общественного питания. Таким образом, депутаты Государственной думы и власти Москвы пришли к мнению, что курение кальяна может оказаться опасным в условиях пандемии. Осенью 2020 года от предпринимателей начали требовать убрать данную услугу из меню.

Директор кальянной из Томска Филипп Конов поделился своим мнением с широкой общественностью касательно запрета, введённого 28 января 2021 года. По его словам, перед множеством владельцев встанет необходимость изменить формат заведения или начать работать подпольно. Второй вариант по его словам является наиболее вероятным, так как кальянные являются малым бизнесом, что для перепрофилирования заведения необходим бюджет, которого у предпринимателей нет.

Таким образом, прибыль владельцев кальянных значительно снизится, а также будут увеличены риски. Филипп Конов добавил, что Российской Федерации существует судебная практика, когда заведения, не предоставляющие клиентам возможность купить напитки или еду, были приравнены к общепиту. Директор пришёл к выводу, что введённые поправки фактически запрещают кальянные. Владельцы бизнеса будут вынуждены заранее выделять денежные средства, которые будут использоваться для уплаты штрафов.

Продолжат ли работать кальянные на территории Российской Федерации

Глава Федерации рестораторов Российской Федерации Игорь Бухаров дал интервью по поводу запрета на предоставление кальянов в заведениях общественного питания. По его словам, отдельные заведения смогут продолжить свою работу, так как курение кальяна достаточно прижилось на территории РФ. Известно, что рынок кальянного табака продолжал из года в год расти на 30-40%. Таким образом, сложилась ситуация, что запрет негативно сказался на настроениях посетителей ресторанов и других заведений.

В результате данного принятых поправок люди вынуждены приносить с собой еду или бокал пива из другого заведения, сохранять чек и идти в кальянную. Таким образом, владельцы заведений будут защищены от того, что их не будут штрафовать, так как необходимо подтверждение, что оплата услуг общественного питания не осуществлялось в кальянной. Отечественные эксперты пришли к выводу, что существует острая необходимость в Федеральном законодательстве добавить отдельную категорию «кальянный клуб».

Владельцы данного бизнеса и их клиенты надеются на то, что это произойдёт в ближайшее время, так как в ином случае суды будут делать противоречащие друг другу трактовки. Отдельная категория обеспечит безопасность предпринимателям и прозрачность. Вместе с этим возможно введение профессиональных стандартов, которые связаны с эпидемиологической безопасностью.

Кальянные в России могут штрафовать и закрывать на некоторый срок

9 января 2021 года случился прецедент, во время которого в Москве были временно опечатаны три кальянные. Данный случай позволяет предположить, что власти могут закрывать и штрафовать владельцев, предоставляющих возможность курения кальянов в тех заведениях, которые классифицируются как общепит. Временное закрытие кальянных «Москальян» и Hookahplace, а также бара «Энигма» состоялось в ночь с 8 января.

Согласно данным, которые были представлены СК РФ, сотрудники правоохранительных органов получили подтверждение того, что в заведения не соблюдались меры эпидемиологической безопасности. По сведениям посетителей, в кальянных не использовались средства индивидуальной защиты, а также продолжалась работа после 00:00 по московскому времени, что является нарушением.

Инспектор ОАТИ Андрей Поплавский сообщил широкой общественности, что владельцам, нарушившим ограничительные меры, выплатили штраф до 300 тыс. российских рублей, а также приостановили деятельность заведений сроком до 90 дней. Данное решение было принято судом по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Источник:  1rre.ru

антитабачный закон кальян кальянный клуб общепит общественные места
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где вы курите кальян?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНа ковид-нарушения проверили магазины «Галерея вин», «Мильстрим» и парикмахерскую «Камелия». Нашли ли нарушения?
18:15 04-02-2021
На ковид-нарушения проверили магазины «Галерея вин», «Мильстрим» и парикмахерскую «Камелия». Нашли ли нарушения?
Кремль опроверг заявления о массовых репрессиях в России
18:08 04-02-2021
Кремль опроверг заявления о массовых репрессиях в России
Избил фельдшера пьяный друг пострадавшей при падении девушки в Новосибирске
18:04 04-02-2021
Избил фельдшера пьяный друг пострадавшей при падении девушки в Новосибирске
Начали активно осваивать мужские профессии женщины в Новосибирской области
18:00 04-02-2021
Начали активно осваивать мужские профессии женщины в Новосибирской области
Сбил велосипедиста на обочине пьяный водитель под Бердском. Он получил 7 лет колонии
17:53 04-02-2021
Сбил велосипедиста на обочине пьяный водитель под Бердском. Он получил 7 лет колонии
Разорвали отношения режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова
17:51 04-02-2021
Разорвали отношения режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова
Что такое Узкая и Широкая масленица? Особенности масленичной недели по дням
17:50 04-02-2021
Что такое Узкая и Широкая масленица? Особенности масленичной недели по дням
Женскую сборную по Dota 2 и CS:GO создали в Новосибирске
17:45 04-02-2021
Женскую сборную по Dota 2 и CS:GO создали в Новосибирске
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
17:32 04-02-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Развод с чисткой канализационных труб. Как мошенники наживаются на жителях России
17:30 04-02-2021
Развод с чисткой канализационных труб. Как мошенники наживаются на жителях России