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Как изменился стадион "Авангард" с начала реконструкции за 250 млн рублей в Бердске в 2021 году. Смотрите фото

14:27 04.02.2021, Михаил Бедроев Фото: Михаила Бедроева
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"Реконструкция стадиона идет по плану. Строители произвели замену всех сетей, которые находятся на территории "Авангарда". Всю работу контролирует областной УКС, сейчас выполняется первый этап строительства. Погодные условия никак не влияют на график сдачи спортивного объекта. Все сроки соблюдаются", - рассказала Светлана Ашихмина.

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"Авангард" изменится до неузнаваемости

Директор МКУ “Отдел физической культуры и спорта” Бердска Светлана Ашихмина рассказала "Курьер. Среда. Бердск" о реализации строительства стадиона “Авангард” сегодня, 4 февраля.

- Реконструкция стадиона идет по плану. Строители произвели замену всех сетей, которые находятся на территории "Авангарда". Всю работу контролирует областной УКС, сейчас выполняется первый этап строительства. Погодные условия никак не влияют на график сдачи спортивного объекта. Все сроки соблюдаются, - рассказала Светлана Васильевна.

Так же Ашихмина подчеркнула, что комплекс будет оборудован всеми приспособлениями для людей с ограниченными возможностями, беспрепятственная среда для инвалидов на первом месте.

Напомним. строительством занимается компания "АСТ-1". Основные работы на площадке начнутся в 2021 году с приходом тепла. Завершить строительство планируют в 2024 году. Общая стоимость реконструкции составляет 250 миллионов рублей.

Справка

Крупнейший в Бердске стадион «Авангард» построили в 1968 году. За десятилетия он стал центром лёгкой атлетики в городе. Здесь тренировались и тренируются до сих пор бердские бегуны и велосипедисты.
За годы существования стадион сильно обветшал. Вопрос о реконструкции стоял давно. А в 2017 году на территории «Авангарда» произошла беда - сгорел крытый легоатлетический манеж. Сразу несколько секций лишились крова и были вынуждены перекочевать в другие помещения. Однако пожар привлёк дополнительное внимание властей к стадиону. И его реконструкция стала уже не мечтой, а целью.

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Авангард инвалиды. стадион строительство
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