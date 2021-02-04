Ответил на 14 вопросов из 30 в итоговом интервью 2020 года мэр Бердска Евгений Шестернин. Но площадь Горького точно исчезнет

"Курьер. Среда. Бердск" задал вопросы главе города о новом полигоне ТКО около кладбища, транспортной реформе и планах на ближайшую пятилетку. Он не рассказал о своих приоритетах, но в целом из ответов уже понятно, как изменится город к 2026 году.

Евгений Шестернин ответил не на все вопросы редакции

Первые пять лет глава Бердска Евгений Шестернин давала итоговое интервью редакции "Курьер.Среда.Бердск". В конце года он неоднократно уверял курьеровцев, что обязательно ответит на наши вопросы. Позже он сослался, что не видит смысла в нем. 24 декабря "Курьер. Среда. Бердск" отправил официальный запрос администрацию Бердска на имя Евгения Шестернина с 30 вопросами. Теми вопросами, которые мы планировали задать главе и заранее (в конце ноября!) ему отправляли.

2 февраля ответы поступили в редакцию. Представляем вам их в формате вопрос-ответ.

- 2020-й год оказался сложным для всего мира. Жители Бердска не исключение. Как вы оцениваете, достойно ли справился с первой волной коронавируса Бердск? Какие выводы сделаны по борьбе с вирусом во вторую волну коронавируса?

- Ответа нет.

- Как сильно пострадала экономика города от новой инфекции - сократились рабочие места, выпали налоги, выросла безработица? Прошу привести цифры.

- Благодаря многоотраслевому характеру экономики Бердска в 2020 году отмечена положительная динамика основных показателей социально-экономического развития города. Так, индекс физического объема промышленного производства составит 100,6%, строительства 100,1%, инвестиций в основной капитал 102,2%.

Ожидается увеличение оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах) на 2,7%, объема платных услуг на 101,7%, оборота общественного питания на 2,3%. Увеличение заработной платы составит 4,8%, рост реальной заработной платы составит 100,7%. Размер среднемесячной начисленной заработной платы по полному кругу предприятий ожидается 36 970 руб.

Среднедушевые денежные доходы населения составят 26 500 руб. и увеличатся на 1,5% относительно уровня 2019 года. Администрацией города достаточное внимание уделяется реализации мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики, улучшения инвестиционного климата и функционирования социальных институтов.

Сформирована система поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, продолжена адресная работа с потенциальными инвесторами на муниципальном уровне, в том числе в рамках действующего Совета по инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства города Бердска.

В рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» и соответствующей муниципальной программы в 2020 году поддержку получили 13 субъектов предпринимательства на сумму 7,3 млн. руб.

В рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области» подпрограмма «Развитие медицинской промышленности Новосибирской области» в 2020 году поддержку получили 3 предприятия на сумму 3,1 млн. руб.

Через Фонды микрофинансирования и развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области 16 субъектам предпринимательства города выдано кредитов на сумму 88,4 млн. рублей. В рамках муниципальной программы «Стимулирование инвестиционной деятельности на территории города Бердска» поддержку 1 предприятие в размере 2 млн. руб.

На разных этапах реализуются 17 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1,4 млрд. рублей. Инвестиционная активность и реализация крупных проектов позволили создать 176 новых высокопроизводительных рабочих мест - 127 за счет модернизации и расширения действующих производств, 19 за счет ввода новых предприятий, открыто 30 ИП.

За 9 мес. 2020 года закрыто 4 предприятия, 6 рабочих мест, 21 ИП. На действующих предприятиях зафиксировано снижение численности работающих на 31 человек.

На потребительском рынке открыто около 20 предприятий, создано 100 новых рабочих мест, открыто 67 ИП. Закрыто 23 предприятия, 89 рабочих мест и 109 ИП.

В 2020 году Бердск принял участие в реализации 75 программ (18 государственных программ Российской Федерации, 29 государственных программ Новосибирской области, 20 муниципальных программ, 3 программы в

рамках федеральных и областного законов, 5 региональных и ведомственных целевых программ). Планируемое финансирование составляет 2 783,1 млн. руб. — 108% к уровню 2019 года, в том числе 1 228,1 млн. руб. — из местного бюджета.

В 2020 году экономика Бердска, как и экономика региона и в целом России, испытывает сложности на фоне ограничительных мер в связи с распространением пандемии новой коронавирусной инфекции. Естественный прирост населения, наблюдавшийся в городе в течение 2012- 2016 годов, в 2017-2019 годах сменился на естественную убыль. Рост числа жителей осуществлялся только за счет миграционного прироста.

Демографическая ситуация в январе-сентябре 2020 года характеризовалась значительным уменьшением миграционного прироста — в связи с ситуацией с инфекцией передвижения внутри страны и за ее пределы сократились, и, как следствие этих процессов, предполагается общая убыль населения города. За 9 месяцев 2020 года снижение численности в целом составило 385 человек (естественная убыль — 296 человек, миграционная убыль - 89 человек).

Численность официально зарегистрированных безработных граждан по состоянию на 01.10.2020 по сравнению с 01.10.2019 увеличилась в 4,8 раза и составила 3 088 человек. Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.10.2020 года составил 5,6%.

Рост безработицы обусловлен увеличением размера пособий по безработице и осуществлением других мер социальной поддержки безработных граждан, а также уменьшением экономической деятельности в секторах, наиболее пострадавших в связи с введением ограничительных мер.

Плановые назначения доходной части бюджета на 2020 год составили 3 134,2 млн. руб., в бюджет города поступило 3 084,1 млн. руб., что на 1,6% ниже плана и на 8,4% выше поступлений 2019 года. Прогнозные назначения по налоговым и неналоговым доходам предусмотрены в размере 944,8 млн. руб., в бюджет города поступило 973,1 млн. руб. или 103% от плановых назначений и на 3,8% выше уровня 2019 года. Исполнение бюджета города Бердска по расходам составило 95,5% плановых назначений, в абсолютном выражении расходы составили 3 138,9 млн. рублей, что на 4,7% выше уровня 2020 года.

- В Бердске есть 3 весомые фигуры - Дремин, Осин и Голубев. Удалось ли вам найти баланс между ними в сотрудничестве?

-Ответа нет.

- Этот год подходит к концу. Пожалуй, одно из самых важных событий для жизни города - это предстоящие выборы. Почему вы решили принять участие в конкурсе на должность главы администрации?

- Ответа нет.

- Как вы оцениваете шансы на победу в выборах?

- Ответа нет.

- При каких условиях вы бы не стали выдвигать свою кандидатуру на пост главы Бердска?

- Ответа нет.

- Назовите буквально 5 пунктов того, какой своей работой и администрации в целом вы гордитесь?

- Ответа нет.

- Чего сделать, и в силу каких причин, не удалось?

- Ответа нет.

- Каковы ваши приоритеты развития города на ближайшую пятилетку?

- Планы по развитию города Бердска размещены на официальном сайте администрации города Бердска.

- Кем бы вы могли или хотели бы работать, если представить, что это не связано с политикой?

- Ответа нет.

- Какие приоритеты вы видите для себя в работе на благо Бердска?

- Ответа нет.



- Какую программу развития Бердска вы предоставите во время конкурса?

- Ответа нет.

- Планируете ли вы кадровые перестановки?

- Ответа нет.

- Неприятная ситуация произошла между сотрудником пресс-центра мэрии Цветковым и журналистом Сергеем Болдыревым. Какова была ваша реакция на этот прецедент? Какие меры приняты лично вами по отношению к Цветкову?

- Позиция по ситуации, которая произошла с сотрудником пресс-центра администрации города Бердска и журналистом Сергеем Болдыревым, опубликована в общем доступе на сайте СМИ Бердска (СМИ Бердска - здесь и далее сайт Бердск-Онлайн)

- Ваше отношение к транспортной реформе - нужна она городу или нет?

- Отношение к транспортной реформе опубликовано в общем доступе на сайте СМИ Бердска.

- В последнее время на запросы редакции приходит ответ от администрации об отсутствии соглашения о сотрудничестве. Такое соглашение нужно заключать с каждым МИ, чтобы предоставить информацию?

- Предоставление информации органами местного самоуправления регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" от 09.02.2009 М 8-ФЗ. Заключение соглашения на получение информации не обязательно как для СМИ, так и для органа местного самоуправления. Однако, в предоставлении информации может быть отказано, в случае если подготовка ответа требует аналитической работы.

- Эксперты Главгосэкспертизы заявили, что город может провести общественную экспертизу по проекту будущей свалки у кладбища Бердска. Готова ли рабочая группа при мэре города ее организовать?

- Проведение экспертиз на территории Искитимского района не относится к деятельности администрации города Бердска. Администрация города Бердска вправе запросить результаты экспертизы для анализа.

- Вы держали победу за земли набережной Бердска. Битва окончена? Когда набережная будет принадлежать Бердску?

- Ответа нет.

- Стоит ли ликвидировать площадь Горького ради новой магистрали?

- Согласно Генеральному плану города Бердска улица М. Горького имеет категорию городской магистрали и необходима для развития улично-дорожной сети города Бердска, на всем протяжении должна иметь ширину в красных линиях 50м, проезжей части 24м. вплоть до ул. Раздельной. При осуществлении строительства ул. М.Горького разгрузятся транспортные артерии города Бердска, снизится нагрузка на существующие дороги, снизится временной интервал пути преодоления до района Раздольный и микрорайона Южный.

- По вашему мнению, нужна ли городу новая мусорная свалка? Приведите доводы.

- Позиция в отношении размещения полигона ТКО в Бердске и на соседних территориях опубликована в общем доступе на сайте СМИ Бердска.



- Когда и как начнет реализацию новый генеральный план Бердска?

- Генеральный план и план социально-экономического развития являются основополагающими для муниципального образования. С 2002 года Бердск является муниципальным образованием.

- Какую финансовую помощь оказал Бердску региональный и федеральный бюджеты. Прошу назвать суммы и куда эти деньги направлены?

- В соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2019 №454- ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» бюджету города Бердска предусмотрено увеличение ассигнований на 204,5 тыс. рублей на обеспечение — санитарно- эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В качестве компенсации выпадающих доходов городу Бердску оказана финансовая помощь в виде субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» в сумме 15 млн. рублей. Условием для предоставления субсидии являлось уменьшение налоговых доходов бюджета города Бердска 2020 года в связи со снижением поступлений из-за приостановки деятельности организаций, связанной с пандемией, за период апрель-июнь 2020 года. Перед началом учебного года произведено увеличение ассигнований на сумму 7,4 млн. рублей для организации подготовки работы муниципальных учреждений образования и культуры в 2020/2021 учебному году с учетом требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции". Итого 22,6 млн. руб.



- В администрации Бердска существует кадровый резерв? Какая работа проделана администрацией в этом направлении в 2020 году?

- В соответствии с Положением о муниципальном резерве управленческих кадров города Бердска, утвержденным постановлением администрации от 31.12.2010 №4657, в Бердске сформирован муниципальный резерв управленческих кадров. Он состоит из двух частей — на должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и на должности руководителей муниципальных учреждений. Сегодня в составе резерва 22 человека, из них 8 - на должности муниципальной службы.

В 2020 году в администрации из состава резерва была исключена Зоря Анна Васильевна в связи с назначением на должность начальника отдела архивной службы администрации. В 2021 году планируется обновить состав резерва, будет организовано заседание комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров города Бердска, на котором и будут приняты соответствующие решения.

- Когда начнут прокладывать дорогу к ул. Лунная?

- В 2015-2016 гг. МКУ «УКС» был построен объект: «Автомобильная дорога по маршруту пассажирских перевозок от СК «Зима-Лето» по ул. Лунной, ул. Белокаменной, ул. Российской до пересечения с ул. Рогачева в г. Бердске». В 2018-2019гг. МКУ «УЖКХ» произведены работы по реконструкции ул. Лунной от ул. Боровая до ул. Космическая. В 2022г. планируется проектирование и строительство автомобильной дороги от перекрестка ул. Лунная с ул. Белокаменная до автомобильной дороги до ул. Черёмушная.

- Когда и каким образом планируется ремонт ул. Первомайской в Бердске?

- В 2018 году выполнены работы по текущему ямочному ремонту на ул. Первомайская в объеме 1300 м2. В 2019 году выполнены работы по текущему ямочному ремонту на ул. Первомайская в объеме 1700 м2. В 2020 году выполнены работы по текущему ямочному ремонту на ул. Первомайская в объеме 6500 м2. В 2021 году также планируется проведение работ по текущему ямочному ремонту на ул. Первомайская.

- Как вы оцениваете ситуацию с ЖКХ Бердска? В 2019 году произошло ЧС - прорвало коллектор. Позволил ли опыт прошлого года избежать подобных ситуаций?

- В марте-апреле 2019 года зафиксированы обрушения свода самотечного канализационного коллектора д-800мм по ул. Ушакова в районе домовладений №43,45. Причина обрушения -— газовая коррозия свода железобетонного трубопровода в результате длительного срока эксплуатации коллектора (коллектор введен в эксплуатацию в 1968 году).

Силами МУП «КБУ» выполнена замена 135 п.м. коллектора д-800мм по ул. Ушакова в районе домовладений №№43-49.

Избежать подобных ситуаций на муниципальных канализационных коллекторах в 2020 году не удалось. Длительный срок эксплуатации коллекторов (по данным бухгалтерии МУП «КБУ», износ составляет 71%) является основной

причиной возникновения аварийных ситуаций.

Управление градостроительства администрации города Бердска и МУП «КБУ» сотрудничают с Министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области, участвует в федеральных и областных программах, которые способствуют ремонту, замене и обновлению коммуникационных сетей города Бердска.

- В Бердске катастрофически не хватает земли для частной или многоэтажной застройки. Какие пути решения этой проблемы в видите?

- В настоящее время ведутся переговоры с Министерством обороны Российской Федерации о безвозмездной передаче земельных участков, принадлежащих Министерству обороны, в муниципальную собственность. Также прорабатывается вопрос о прокладке инженерных коммуникаций к отдаленным районам города Бердска, таким как микрорайон «Раздольный» и ТЛИХ «Любавино», что повлечет инвестиционную привлекательность земельных участков для заинтересованных застройщиков, повысит спрос на недвижимость в данных районах.



- На вашем контроле существуют проблемные дома обманутых дольщиков? Как решаются эти вопросы администрации? Назовите дома по адресам.

- В городе Бердске имеется несколько проблемных домов. По многоквартирному дому К.Маркса, 57/1 проведена процедура банкротства строительной компании, назначен конкурсный управляющий. В настоящее время конкурсным управляющим направлены запросы крупным строительным организациям г. Бердска и г. Новосибирска на предмет участия в завершении строительства данных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г.



Бердск, ул. Ленина, 124, ул. К.Маркса, 57/1. По многоквартирному дому Ленина, 124 возобновлены строительные работы, ситуация по строительству данного объекта находится на контроле в администрации.

Для участия в федеральной программе по завершению строительства в «Фонд защиты прав участников долевого строительства» представлен полный пакет необходимой документации.



- Реконструкция вокзала замерла. Со своей стороны администрация ведет контроль за ходом строительства? Что даст реконструкция вокзала жителям Бердска?

- По информации начальника Западно-Сибирской дирекции по капитальному строительству А.Ю.Путинцева возобновление строительства начнется в январе 2021г. Реконструкцией вокзала предусматривается строительство автовокзала междугородних и внутригородских перевозок в едином комплексе с железнодорожным вокзалом, парковочные места для пассажиров всех видов транспорта. Транспортная развязка предусматривается как для ж/д, транспорта так и автотранспорта. Увеличится площадь вокзала и привокзальной площади, что позволит комфортно разместиться гражданам города Бердска и получить услуги пассажирских перевозок.

- За вашими плечами есть еще одна немаловажная победа - концессия ТЭК ликвидирована в Бердске. Что произойдет с теплоснабжающими объектами, как изменится эта система в ближайшие 5 лет?

- В настоящее время принято решение о начале разработки проекта схемы теплоснабжения города Бердска на 2022 год и на период до 2040 года. В рамках проекта будет определена перспектива развития системы теплоснабжения.