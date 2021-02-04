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Женскую сборную по Dota 2 и CS:GO создали в Новосибирске

17:45 04.02.2021 Фото: pixabay.com
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Несмотря на то, что киберспорт в мире активно развивается, женская сцена в нём выглядит немногочисленной.

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Женскую сборную по Dota 2 и CS:GO создали в Новосибирске

Женскую сборную по Dota 2 в Новосибирске создали впервые. Пять девушек в виртуальном мире помогают друг другу сломать вражеский трон. Чтобы влиться в коллектив, Лана Шестакова тренируется по четыре часа в день. В киберспорте видит не только игру, но и интересное общение.

Вторая часть киберэксперимента – женская команда по КС. До первых соревнований остаётся неделя, отработать надо не только скорость и меткость.

«Очень важно знать, как какое оружие стреляет. Обязательно на каждой карте, а там их очень много, нужно знать, где тебе стоять, чтобы тебя не заметили и не убили», ─ рассказывает Валерия Чендева.

Впрочем, тут у девушек явное преимущество – знаменитая интуиция.

«Бывали такие моменты, когда женское чутьё подсказывало мне. И мы выигрывали раунды», ─ подтвердила Виктория Дектянникова.

Конечно, формально команды по гендерному признаку не делят. Особые условия для девушек есть разве что на тренировках.

Тренер Дмитрий Романов признаётся, что на тренировках девушки, бывает, капризничают, но ничего страшного в этом нет.

Пока самые сильные киберспортсмены Новосибирской области – студенты. В 2020 году парни стали лучшими во всероссийской Лиге. Не меньших успехов желают и новым сборным. Город готов поддержать.

«Мы поддерживаем женские команды по хоккею и женскую команду по футболу. Всегда интересно смотреть на тех, кто идёт против течения. Мы возьмём на себя спонсорскую поддержку, посмотрим, как у них

пойдёт сезон в старте», ─ сообщила председатель комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.

Несмотря на то, что киберспорт в мире активно развивается, женская сцена в нём выглядит немногочисленной. Возможно, изменить это и привнести в мир шутеров и стратегий капельку нежности и очарования смогут сибирячки.

Источник: nsktv.ru

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